Brasília: manifestantes tentam furar novo bloqueio da PM e agentes lançam bombas

Reprodução/CNN Brasil Mobilização de manifestantes em Brasília na manhã desta terça-feira, 07 de setembro

Na manhã desta terça-feira, 07, Dia da Independência, manifestantes bolsonaristas, que começaram a chegar em Brasília na noite da última segunda, 06, tentaram furar mais um bloqueio policial e foram repelidos pela Polícia Militar (PM) com bombas de efeito moral. Durante a noite, alguns bloqueios já haviam sido furados e os manifestantes entraram com caminhões pela rodoviária do Plano Piloto na Esplanada dos Ministérios . Não há informações de feridos.

Neste momento, diversos ônibus e manifestantes com bandeiras do Brasil ocupam as ruas do Distrito Federal (DF). Durante o bloqueio furado na noite anterior, um policial chegou a sacar uma arma (veja o vídeo) contra os manifestantes.

Cerimônia do Dia da Independência Pouco depois da ação da PM, o presidente desfilou de Rolls-Royce, por volta das 9h da manhã, acompanhado de crianças, pelo gramado do Palácio do Alvorada. Em seguida, Bolsonaro cumprimentou apoiadores e participou de uma cerimônia de hasteamento da bandeira do Brasil.

A aeronáutica realizou um espetáculo com paraquedistas e esquadrilha de fumaça. Todo o primeiro escalão do Governo Bolsonaro e a primeira-dama participaram do momento, finalizado com os hinos nacional e da independência.

📺🇧🇷Presidente Jair Bolsonaro desfila de Rolls-Royce, acompanhado de crianças, na comemoração do #DiadaIndependência . A cerimônia acontece no gramado do Palácio do Alvorada. #TVBrasilno7 pic.twitter.com/yevutofLkC — TV BrasilGov (@tvbrasilgov) September 7, 2021

É previsto que Bolsonaro faça um discurso por volta das 10h15 para os manifestantes em Brasília. O presidente já disse que deve fazer uma fala “mais robusta” à tarde, no ato da Avenida Paulista, em São Paulo.