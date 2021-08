Brasília Dacon: um ícone do bom gosto

Renato Bellote A charmosa Brasília Dacon ostenta um estilo cheio de personalidade com aspecto esportivo e elegante

Novamente falamos de Dacon aqui, na coluna. Sem dúvida nenhuma uma das maiores customizadoras do país entre as décadas de 60 e 80. Seus projetos se tornaram famosos pelo bom gosto, acerto visual e também pela exclusividade, algo extremamente valorizado na época.

A Dacon começou sua história nas pistas. Sob o comando de Paulo Goulart os Karmann-Ghia com mecânica Porsche fizeram bonito vencendo várias provas importantes do calendário. Além disso a parceria com o genial Anísio Campos traria muitos frutos que brilham até os dias de hoje.

Um dos diferenciais da marca, se bem que podemos chamá-la de grife, foi justamente utilizando como plataforma de trabalho a linha Volkswagen . Um dos primeiros diferenciais era opção da cor preta, indisponível no catálogo da montadora. A partir daí o céu era o limite com opções de preparação mecânica e outros acessórios.

Falando em acessórios este belo exemplar da matéria, ano 1976, traz alguns deles que eram bastante cobiçados na década de 70. Entre eles vale destacar o conjunto de vidros elétricos e também as luzes de leitura nas portas, um toque de refinamento e elegância a qualquer projeto.

Na parte externa outros itens chamam nossa atenção. Um deles é o jogo de rodas de 15 polegadas originais do Porsche 914 . Além disso a tradicional luz de neblina na traseira, obrigatória nos projetos, e todos os detalhes e frisos pintados de preto. Esse foi um dos grandes diferenciais nos carros montados pela Dacon.

A mecânica boxer também foi apimentada. A clássica Brasília utiliza o motor com 1.700 cm³ de cilindrada e carburadores duplos, garantindo acelerações ágeis e ótimas retomadas. Para o Passat a opção de carburação de corpo duplo também era utilizada, com os clássicos Weber deitados.

Dessa forma temos algo único e cheio de personalidade. Um toque diferente – e mais moderno – foi a instalação do teto solar elétrico , que complementou muito bem o estilo. Dessa forma temos um carro com o desenho dos anos 70 e a customização de uma das maiores empresas do ramo na história automotiva brasileira.