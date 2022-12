Brasileiros têm mais tesão no verão; culpado pode ser fetiche por suor

Cerca de 26% das pessoas sentem mais desejo sexual na estação. Especialista explica como o fetiche por suor pode explicar esse dadoNesta quarta-feira (21/12), começa o verão, estação mais quente do ano — principalmente quando se trata do Brasil, um país tropical e majoritariamente ensolarado. Além do bronze, o verão traz um comportamento bem específico: as pessoas sentem mais tesão.

De acordo com o Censo do Sexo, pesquisa encomendada pela Pantynova, 26% dos entrevistados apontaram sentir mais desejo sexual durante a estação. De acordo com o sexólogo e fisioterapeuta pélvico Félix Neto, com a chegada do verão, as pessoas ganham mais horas de atividade ao longo do dia, o que propicia a realização de mais tarefas relacionadas ao prazer.

“Durante o verão, acontece no corpo humano a liberação de mais hormônios responsáveis pela libido, como a testosterona e o estrogênio. O calor, somado a mais horas de exposição à luz do sol e à vitamina D, naturalmente, ainda traz mais felicidade e, por consequência, mais tesão”, explica o sexólogo e fisioterapeuta pélvico.

Tesão por suor?

Sabe-se que o céu é o limite quando se trata de prazer e que, sendo consensual e não trazendo sofrimento para nenhuma das partes envolvidas, tudo é válido no âmbito do fetichismo. O que muita gente não sabe é que existe um desejo sexual específico por suor: a salirofilia.

O fetiche também engloba a saliva, e consiste na atração por ver suor escorrendo, lamber e até mesmo sentir o cheiro do suor no parceiro. De acordo com Félix, é possível explicar isso antropologicamente.

+

“Os animais, por exemplo, se sentem atraídos pelo cheiro da parceria. Não é diferente com os seres humanos. Temos os famosos feromônios, que são substâncias químicas que saem em formato de cheiro pelas glândulas sudoríparas, e um dos sinais de excitação é justamente a excreção do feromônio”, elucida.

Como é de se imaginar, uma das principais formas de liberação desses hormônios é o suor. “Como no verão as pessoas tendem a suar mais por conta do calor, o feromônio fica mais nítido e aumenta a percepção das parcerias em relação a ele. Logo, sente-se mais atração”, afirma.

No campo do fetichismo, os motivos que levam uma pessoa a ter tesão por suor podem ser vários, desde estético até a redução de atrito durante o sexo, deixando as coisas mais “escorregadias” e gostosas. Contudo, o principal deles pode ser a sensação de proximidade com o outro.

“Esse fluido pode representar uma maior intimidade, sem contar que também representa o resultado de um sexo intenso, quente e, muitas vezes, mais selvagem”, conclui o profissional.