Brasileiros registram eclipse nas redes sociais; veja fotos e vídeos

Reprodução/redes sociais Eclipse no Ceará

Brasileiros usaram as redes sociais para registrar neste sábado (14) o eclipse solar anular que pôde ser visto de algumas regiões do país. Durante o fenômeno astronômico, a Lua fica entre o Sol e a Terra, cobrindo o Sol e permitindo a visão apenas do contorno do astro.

No Brasil, os estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Tocantins, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte estiveram na faixa de anularidade, ou seja, puderam ver o fenômeno completo, visualizando o “anel de fogo”.

Em outras partes do país, o eclipse foi visto de forma parcial. Confira alguns registros publicados nas redes sociais:









Só consegui pegar a sombra do eclipse e ainda assim é muito lindo 🥺 #Eclipse2023 #Eclipse #EclipseSolar pic.twitter.com/tQ6GTbchUM — Vinícius Inácio (@viini28) October 14, 2023













Me arrisquei em não usar um filtro apropriado pra lente da câmera, e ter usado um raio-X que eu tinha aqui em casa, mas tá aí o meu registro do #eclipse anular de 2023 😁📷🌞🌛 pic.twitter.com/QYMIMLUDfF — Alexandre Tchalau (@tchalau_) October 14, 2023





Vendo o eclipse aqui em GO pelo reflexo de água q tá na pia 😁 #Eclipse #EclipseSolar #Eclipse2023 pic.twitter.com/vT7RyEvWgC — ~Ana (@ana_claaracp) October 14, 2023













































🚨AGORA: Registro impressionante do eclipse solar em Paraíso do Tocantins, no Tocantins. #EclipseSolar pic.twitter.com/ug5l378rZm — Opinião Em Foco (@opiniaoemfocobr) October 14, 2023





Eclipse solar anular, visto de Brasília, às 16h20. pic.twitter.com/h8gfeZPLCI — Renato Souza (@reporterenato) October 14, 2023





Fonte: Nacional