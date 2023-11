Brasileiros em Gaza: chanceler diz não haver data para saída

Antonio Cruz/Agência Brasil Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse em um comunicado à imprensa nesta sexta-feira (10), que não é possível estabelecer uma data exata para a saída de brasileiros da região da Faixa de Gaza. Ao todo, 34 cidadãos brasileiros já foram autorizados a sair e aguardam que a fronteira com o Egito seja aberta novamente.

Os brasileiros foram colocados na lista de pessoas que podem sair da Faixa de Gaza. O documento é coordenado por Israel, e incluiu o nome dos cidadãos na madrugada desta sexta-feira. Entretanto, a passagem de Rafah — ponte fronteiriça entre o Egito e Gaza — voltou a ser fechada durante a manhã. O motivo seria o impasse em relação à passagem de ambulâncias . Israel queria garantias de que não seja possível o transporte de membros do Hamas nesses veículos.

Segundo o ministro: “situação em Gaza não me permite dizer se será hoje, amanhã ou quando. […] A passagem é complexa. Há um entendimento entre as partes que primeiro passam ambulâncias com feridos, só depois passam os nacionais. Foi o que aconteceu ontem e hoje.”

No momento, uma equipe diplomática brasileira está aguardando no Egito que as pessoas cruzem a passagem. Uma vez em território egípcio, os brasileiros serão encaminhados para um avião da Presidência, para voltarem ao Brasil.

O avião está no Egito há semanas esperando a liberação dos brasileiros. Ele deverá sair do país, e fazer paradas em Roma, Las Palmas (Espanha) e Recife, pousando em Brasília. É esperado que isso ocorra entre domingo (12) e segunda-feira (13).

A liberação dos brasileiros passa por diversos impasses. Nas últimas semanas, Vieira ligou quatro vezes para o chanceler de Israel e do Egito para tentar resolver a liberação. A promessa do governo israelense era de que os brasileiros deixassem a região de Gaza no último dia 8, o que “não se confirmou, porque não houve, durante três dias seguidos, abertura para saída de indivíduos de diversas naturalidades”.

O ministro completa: “Não puderam passar [hoje] porque o posto de controle não foi aberto. Esperamos que esses nomes sejam autorizados a passar o mais rápido possível. Continuamos trabalhando constantemente com as autoridades dos países envolvidos. O presidente Lula tem sido muito ativo.”

O Portal iG conversou com especialistas para entender o porquê de tanta demora para a liberação dos brasileiros em Gaza.

“Passaram alguns nacionais de terceiros países, os brasileiros… a lista já está há duas ou três semanas com os dois lados e Israel, sim, tem uma palavra definitiva em relação a quem sai. Há militares de Israel em Gaza e a abertura é feita, do lado de Gaza, com autorização e participação de Israel”, ele completa.

