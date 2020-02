Brasileiros de Wuhan chegam em Anápolis e iniciam quarentena

Os aviões da FAB, Força Aérea Brasileira com 34 brasileiros vindos da China devido ao surto de Coronavírus chegaram em Anápolis, em Goiás, às 6h05 e 6h11 deste domingo (09). Os voos vieram de Fortaleza, onde as aeronaves pousaram nesta madrugada para reabastecer.

A partir de hoje, os brasileiros ficarão em quarentena de 18 dias no local. De acordo com Fernando Azevedo e Silva, ministro da Defesa, todos os passageiros estão bem e assintomáticos. Ao todo, foram 34 passageiros, entre brasileiros e conjugues chineses, vindos de Wuhan , epicentro do surto. Nos aviões também tinha uma equipe de apoio com 24 membros, que ainda serão avaliados para ver se precisam ficar isolados.

Todos os passageiros desceram das aeronaves usando máscaras cirúrgicas e foram para um ônibus orientados por equipes que usavam macacões e máscaras para proteção. Depois do desembarque, 50 militares fizeram a desinfecção dos equipamentos e veículos usados pelos passageiros.

Os aviões saíram de Wuhan na sexta-feira (07), fizeram paradas em Urumqi (China), Varsóvia (Polônia) e Las Palmas (Espanha) e em Fortaleza, totalizando 95 horas de viagem.