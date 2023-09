Brasileiro se diz triste, diz Datafolha; violência é maior preocupação

Rovena Rosa/Agência Brasil – 28/04/2022 Violência aparece como principal preocupação do brasileiro, segundo Datafolha

Nova pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (15) mostra que a maioria dos brasileiros se diz triste, desanimada, insegura, com medo e desesperançosa. Além disso, a violência aparece como a principal preocupação dos entrevistados, ao lado do índice da saúde.

Segundo os dados, apenas uma em cada seis pessoas registrou uma resposta em que o sentimento positivo ultrapassou o negativo. Conforme o instituto, 50% dos ouvidos disseram estar mais tranquilos em relação à situação do Brasil, enquanto 45% afirmaram sentir raiva.

O Datafolha indica que o brasileiro está menos negativo agora, durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do que uma semana antes das eleições que elegeram o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2018, no fim do governo de Michel Temer (MDB), por exemplo.

No entanto, os resultados de agora não se mostram muito diferentes quando comparados à última pesquisa feita durante a gestão de Bolsonaro, em maio de 2022, quando o mundo ainda sofria os impactos severos da pandemia de Covid-19. À época, segundo o instituto, os sentimentos da população oscilaram dentro da margem de erro (de dois pontos percentuais).

No ano passado, 52% dos brasileiros se diziam tranquilos — em 2018, o índice era de 27% —, 42% diziam ter raiva — número que era de 68% às vésperas das eleições que elegeram Bolsonaro.

Hoje, conforme o levantamento, 36% se dizem felizes, enquanto 61% afirmam estar tristes com o país. Em 2018 o cenário era pior, marcando 18% e 79%, respectivamente. Os números desta sexta, no entanto, são semelhantes aos de 2020, quando era de 34% e 63%.

Além disso, hoje, 55% dos entrevistados dizem ter mais medo do que esperança — percentual que saltou de 46% em 2020, mas ainda menor do que o de 2018, quando era de 59%.

O total dos que consideram o contrário (mais esperança do que medo) é de 44%, ante 40% em 2020 e 53% em 2022.

Os que dizem ter medo do futuro são 61% — ante 57% na rodada anterior e 62% em 2018 –, e os que dizem ter confiança no futuro pensando no Brasil são 38% — em comparação com 41% em 2020 e 36% em 2018.

Atualmente, 61% se dizem desanimados e 38% animados e o tema de maior insatisfação é a segurança. Hoje, se dizem inseguros 71% dos entrevistados — ante 69% em 2020 e 88% em 2018. Já os que se sentem seguros são 29%, em comparação com 30% há três anos e 11%, há cinco.

Ainda, 17% fizeram menção espontânea à violência como o maior problema do país — índice que era de 6% em 2022. Isso faz com que o quesito empate com a saúde pública no topo da lista de problemas apontados pelos entrevistados. Na rodada anterior, a saúde marcava 21%.

Depois disso, na lista, aparecem como problema: educação (11%), desemprego (9%), economia (8%), corrupção (6%) e miséria (6%).

