Brasileiro: São Paulo vence Athletico-PR e assume terceira posição

Em jogo disputado no estádio Durival Britto, o Botafogo derrotou o Paraná por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (26) e garantiu a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil. O time de General Severiano havia vencido a partida de ida por 1 a 0.

BOTAFOGO vence o Paraná por 2 a 1, fora de casa, e avança na Copa do Brasil. Valeu, FOGO! 🔥⚫️⚪️ 📸Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/XAm8FiHTxx — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) August 26, 2020

Após uma etapa inicial sem gols, o Botafogo abriu o placar logo aos 4 minutos do segundo tempo com o zagueiro Marcelo Benevenuto, que fez de cabeça após cobrança de escanteio de Bruno Nazário.Porém, o Paraná não se entregou no jogo e empatou aos 10 minutos, quando o zagueiro Thales aproveitou bola que sobrou na área para vencer o goleiro Gatito Fernández.O time da casa continuou tentando fazer o placar que lhe garantiria a classificação, mas quem acabou marcando mais uma vez foi o Botafogo, nos acréscimos do segundo tempo em cobrança de pênalti do lateral Danilo Barcelos. Final de jogo Paraná 1, Botafogo 2.O time carioca agora aguarda sorteio a ser realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para saber quem será seu adversário na próxima fase da competição.Veja a tabela atualizada da Copa do Brasil.