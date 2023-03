Brasileiro preso em Lisboa matou amigo após pensar que ele era canibal

Reprodução Begoleã Fernandes foi preso no aeroporto de Lisboa suspeito de homicídio

Begoleã Fernandes, de 26 anos, preso no aeroporto de Lisboa suspeito de assassinato, confessou o crime em uma mensagem enviada a um amigo, de acordo com familiares da vítima, o também brasileiro Alan Lopes. Na mensagem, Begoleã , que morava em Amsterdã , afirma que Alan era canibal , planejava comê-lo e agiu em legítima defesa.

De acordo com o jornal O Globo , no áudio, Begoleã, que é mineiro de Matipó, fala com outro amigo brasileiro para pedir dinheiro, com o objetivo de reunir recursos para deixar a Holanda . Nas mensagens, ele diz ter sido convidado para um churrasco na casa de Alan, mas que por suspeitar dele, levou uma faca para o local e agiu em legítima defesa.

As mensagens de áudio foram entregues para autoridades holandesas.

Segundo as informações, Begoleã visitava a casa da família de Alan frequentemente, que morava em Amsterdã há sete anos com a mãe e a irmã. Conforme os familiares da vítima, que estavam viajando no momento do crime, Begoleã estava com discurso paranoico e desconexo.

“Está confuso para todos nós essa história de canibalismo. Ainda mais vindo do meu irmão, não tem lógica”, afirmou Kamila dos Anjos Lopes, irmã de Alan, ao jornal. “Essa pessoa [Begoleã] é amigo de dois, três anos, do meu irmão. Meu irmão abrigava ele, já que ele não tinha casa, moradia. Meu irmão ajudava muito ele. E, infelizmente, foi assim que ele retribuiu.”

Ainda de acordo com ela, Alan chegou até mesmo a doar roupas para o suspeito, que devia dinheiro a ele.

A imprensa portuguesa informou que o brasileiro preso chegou a falar aos agentes do Serviço de Emigração e Fronteiras (SEF) de Portugal que Alan tentou cobrar esse dinheiro antes do crime, mas Begoleã também falou em ” canibalismo ” quando foi detido.

“Em outro áudio, ele fala que meu irmão matava as pessoas e levava para o açougue, onde meu irmão trabalhava. Isso é uma loucura. Meu irmão não tinha acesso nenhum ao açougue fora do horário de trabalho. Do jeito que ele entrava ele saia: com o dono abrindo e fechando a loja. Não tem lógica falar uma coisa dessas”, diz Kamila.

Begoleã foi preso em Lisboa quando chegou de um voo vindo da Holanda, na última segunda-feira (27). Ele ia embarcar em outro avião com destino ao aeroporto de Confind, quando os agentes do SEF perceberam que ele estava usando documento falso. Depois, descobriram que havia um mandado de prisão no nome dele, que havia sido emitido pelas autoridades holandesas.

Agora, Begoleã será submetido ao processo de extradição e pode ser enviado de volta para a Holanda , conforme o SEF.

Segundo as informações, na bagagem dele foi encontrada uma embalagem de plástico contendo carne, com origem indeterminada. O material foi enviado para análise pelas autoridades portuguesas.

Embora haja suspeita de que o material possa se tratar de carne humana , a família da vítima afirma que não se trata do corpo de Alan Lopes , já que ele está intacto.

De acordo com Kamila, os familiares dele devem ter novidades da polícia nesta quinta-feira (2), quando o corpo da vítima for liberado.

Fonte: IG Nacional