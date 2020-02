Brasileiro muda radicalmente aparência e repercute no exterior

O brasileiro Michel Faro do Prado, de 44 anos, virou notícia em vários tabloides britânicos nesta segunda-feira devido à intensa transformação que fez no corpo por meio de tatuagens e piercings, incluindo em formatos pontudos na testa e no nariz, que não passam despercebidos. Morador de São Paulo, o tatuador alterou também o formato de seus dentes, para ficarem com uma aparência de caninos. As informações são do site UOL

“Se eu tiver que sentir dor, alcançar o que quero, com certeza vou enfrentar”, disse Michel ao “The Sun”, um dos jornais estrangeiros que publicou sobre sua história.

Foto: Instagram @diabaopraddo / Reprodução

Conhecido como “Satanás humano” no bairro onde vive, ele ressaltou que não liga para os olhares das pessoas na rua. E ainda admitiu para si o apelido, se identificando como “diabão” nas redes sociais. Apesar disso, Michel afirmou que sua aparência diabólica não corresponde a suas crenças. O tatuador revelou ter fé em Deus e fazer parte de uma comunidade cristã.

“Minha família, que consiste em minha mulher, meu filho e algumas pessoas em minha vida também se tornaram minha família, me amam”, frisou. “Realmente não importa para mim o que as pessoas dizem, apenas exijo respeito”.

Foto: Instagram @diabaopraddo / Reprodução

A mulher dele inclusive trabalha com modificações no corpo e ajudou o marido em sua transformação. Ele disse ainda que isso lhe ajudou a alcançar uma “liberdade interna” para quebrar os “paradigmas e conceitos” que impostos pela sociedade.