Brasileiro leva Carmen Miranda às passarelas da Paris Fashion Week

Gustavo Zima Coleção inspirada em Carmen Miranda traz floral artesanal, bordados inusitados e laços maximizados

A marca do estilista Lucas Anderi é a única de origem brasileira a desfilar nas passarelas desta edição da Paris Fashion Week. Neste sábado (30), ele apresentou uma coleção inédita, inspirada em Carmen Miranda. O desfile foi realizado na Maison de L’Amerique Latine, onde já passaram marcas como YSL e Christian Lacroix.

A ocasião também marcou a estreia do estilista na moda festa, já que ele é reconhecido internacionalmente por suas criações no universo das noivas. “É algo que eu sempre quis, e esse foi o momento certo, no lugar certo. Tenho a certeza de que apresentei uma coleção de vestidos de festa que ainda não existe no Brasil”, destaca Lucas Anderi.

Com trilha sonora de Bárbara Fialho, o desfile contou com 25 modelos de vestidos, nos quais se destacam cores como verde, cereja, uva e preto. Dentre os tecidos utilizados, estão o crepe, o tafetá e o micado. Além disso, o estilista trouxe modelos com muito floral artesanal, bordados inusitados e laços maximizados. No desfile, foram utilizados sapatos da marca Daniel Valadares e joias Maria Motta.

“O desfile foi perfeito, muito maior do que eu imaginava. Com uma lotação máxima, superou tudo o que eu esperava. Foi muito emocionante. A entrega da Bárbara Fialho cantando foi muito maravilhosa! Eu escutava as pessoas suspirando com a coleção e o brilho dela. Eu tenho certeza que esta coleção tem a cara do Brasil e vai levar a moda brasileira mais ainda para o mercado internacional. Estou muito feliz e grato!”, comenta ele.

Presença VIP



Gustavo Zima Larissa Manoela foi presença VIP no desfile de Lucas Anderi

O desfile de Lucas Anderi contou com as presenças VIP da atriz Larissa Manoela e das jornalistas Mônica Salgado e Carla Vilhena.

Marca internacional



Lucas Anderi foi o primeiro estilista brasileiro a desfilar no Barcelona Bridal Fashion Week. Da mesma forma, ele também foi o primeiro estilista do mercado bridal brasileiro a desenhar para uma Maison Francesa, a Cymbeline. Em 2016, ainda realizou um desfile em Omã, no Oriente Médio.

Diante dessa nova experiência na Paris Fashion Week, o estilista espera abrir mais portas no mercado internacional. “Desfilar no exterior oferece muitas oportunidades! Tenho, de fato, essa intenção, pois acredito que poderei expandir a marca facilmente no mercado árabe”, afirma Lucas.

Conheça Lucas Anderi



Lucas Anderi abriu seu ateliê em 2012, em São Paulo. Nestes 11 anos, o estilista tem conquistas expressivas: 24 coleções criadas; 40 noivas atendidas por mês; 11 desfiles realizados; e 23 pontos de venda nacionais.

Gustavo Zima Lucas Anderi apresentou um vestido de noiva durante o desfile na Paris Fashion Week

Para além das inúmeras participações em programas de TV brasileiros, o estilista estreou em 2017 a 1ª temporada do reality Fábrica de Casamentos, uma coprodução do canal SBT e Discovery Home & Health, que ajuda os casais a realizarem o casamento dos sonhos em uma semana. O reality, no qual Lucas era responsável por criar os vestidos das noiva, teve o total de quatro temporadas.

Em 2021, o estilista anunciou o lançamento da Disney Princess Wedding Collection by Lucas Anderi , a primeira coleção de vestidos de noiva inspirada nas Princesas da Disney, como parte de uma parceria inédita com a The Walt Disney Company no Brasil.

Em 2022, ele estreou como apresentador do reality Esquadrão da Moda, transmitido pelo SBT e baseado no formato original “What Not to Wear” , dos canais Discovery Home & Health e BBC, cujo objetivo é redesenhar o visual dos participantes.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher