Brasileiro faz sexo pela 1ª vez aos 18 anos e tem 10 parceiros na vida

A pesquisa, que teve a participação de 3.650 brasileiros com idade média de 45 anos e foi obtida com exclusividade por VivaBem, faz parte do “International Sex Survey”, trabalho científico envolvendo 45 países, que teve seu questionário online respondido por 82 mil pessoas ao redor do planeta.

Veja outros destaques do comportamento sexual do brasileiro (sempre em média):

As pessoas tiveram 10 parceiros ao longo da vida; Em um relacionamento sério, transaram de 2 a 3 vezes no mês a 2 a 3 vezes por semana no último ano;

Viram pornografia de 2 a 3 vezes por semana nos últimos 12 meses;

Masturbaram-se de 2 a 3 vezes no mês a 2 a 3 vezes por semana no último ano;

44% estão satisfeitos sexualmente com o parceiro ou a parceira;

99,2% se masturbaram ao menos uma vez na vida; 81% já fizeram sexo com um parceiro ou parceira casual (alguém com quem não tinham um relacionamento).

“Os dados desmistificam um pouco a ideia do brasileiro hipersexualizado, já que a maioria está satisfeita com a própria vida sexual e o parceiro. Também refletem algo que é tendência em relacionamentos: a frequência sexual é maior no início e vai aos poucos caindo”, diz Marco Scanavino, psiquiatra e professor do IPq, responsável pela pesquisa no Brasil .

Scanavino frisa que a amostra do estudo, embora representativa em termos de gênero e orientação sexual, não pode ter suas respostas generalizadas para toda a sociedade brasileira. Ou seja, os dados são um recorte que oferece alguns insights importantes sobre comportamentos sexuais de muitos brasileiros, mas não todos eles