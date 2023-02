Brasileiro é preso em Portugal sob suspeita de canibalismo e homicídio

O brasileiro Begoleã Fernandes, 26 anos, foi preso no aeroporto de Lisboa, em Portugal, nesta segunda-feira (27/2), sob suspeita de homicídio em Amsterdã, na Holanda. Segundo a revista portuguesa Sábado, as autoridades suspeitam que o caso envolva canibalismo, pois encontraram carne, possivelmente humana, na mala do suspeito.

A publicação portuguesa cita que o brasileiro teria chegado a falar em canibalismo, o que levantou suspeitas de agentes da alfândega. Segundo autoridades holandesas, Begoleã teria cometido o homicídio no domingo (26/2) e fugido em seguida para Portugal, onde foi detido.

A vítima seria outro brasileiro, Allan Lopes, que teria abrigado Begoleã em Amsterdã quando ele era sem-teto. O corpo de Allan foi encontrado ainda no domingo.

Dentro da mala do autor do crime, havia uma embalagem de plástico com pedaços de carne, roupas manchadas de sangue e um celular. As autoridades vão analisar a carne para descobrir se é humana ou não.

Após desembarcar em Portugal, Begoleã tinha voo marcado para Belo Horizonte, no Aeroporto Internacional de Confins. Segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no Aeroporto Internacional de Lisboa, o brasileiro apresentou um documento de identificação italiano falso, o que levou à detenção.

De acordo com o Correio da Manhã, Begoleã declarou aos agentes da alfândega que Allan tentou cobrar uma dívida dele, o que teria acarretado o homicídio.