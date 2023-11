Brasileiro assina, em média, 8 serviços de streaming, diz pesquisa

Total de assinantes de plataformas de streaming cresceu 72% na América Latina em 2023. No Brasil, são cerca de 66 milhões de usuários

Em meio a um crescimento do número de assinantes de plataformas de streaming na América Latina, o brasileiro mantém, em média, a assinatura de oito serviços, de acordo com um levantamento da consultoria Comscore, em parceria com a empresa americana Siprocal. Os dados foram publicados pelo jornal Valor Econômico.

Segundo a pesquisa, o total de assinantes de plataformas de streaming teve um avanço de 72% nos maiores mercados latino-americanos em 2023, entre os quais o Brasil, na comparação com o ano passado.

No caso brasileiro, dos oito serviços assinados, em média, 4,7 são assinaturas de serviços pagos e 3,5, de plataformas gratuitas com publicidade.

O país consome mais conteúdo pago do que outros mercados da região, como Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, Peru e México.

“O crescimento da TV conectada (CTV) e do streaming segue impressionando quem acompanha esse mercado de perto. Vemos agora os consumidores com poder para escolher o que lhes é mais conveniente”, afirma a diretora sênior da Comscore para o Brasil, Ingrid Veronesi.

Ainda de acordo com o levantamento, na categoria CTV, 96% dos espectadores brasileiros consomem conteúdo por TVs “inteligentes” (as Smart TVs); 20% acessam por dispositivos de streaming (Roku, Fire TV, Chromecast etc.); 16% utilizam aparelhos fornecidos por operadoras de telecomunicação; e outros 16% recorrem a consoles de videogames.

Nos sete principais mercados da América Latina, o crescimento anual de usuários de CTV foi de 34% em 2023, alcançando cerca de 200 milhões de pessoas. Apenas no Brasil, são 66 milhões de usuários.