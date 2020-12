Brasileirão Sub-20: Inter empata com Santos em Alvorada

Na tarde de domingo (13/12) o Internacional empatou com o Santos em 1 a 1 no CT Alvorada. O Colorado aguarda os resultados da rodada que tem partidas amanhã para saber o que será preciso na última rodada, quando enfrenta o Bahia fora de casa.

Inicio de jogo apresentou gramado prejudicado pela chuva (Foto: Jota Finkler)

A partida teve 15 minutos de atraso, opção adotada pelo árbitro Anderson Farias devido a forte chuva que caiu em Alvorada meia hora antes do jogo. Com o gramado em melhores condições e com a chuva em menor intensidade a bola rolou às 15h45min

O primeiro tempo, ainda com o gramado encharcado trouxe lances ríspidos e quatro amarelos, sendo três para o Santos. Melhor em campo o Inter chegou ao gol aos 38 minutos. Lucas Ramos cobrou falta que desviou nos adversários e matou o goleiro Diógenes. Com vantagem no marcador o Internacional foi para o intervalo.

Lucas Ramos comemora seu gol de falta (Foto: Jota Finkler)

No segundo tempo o Santos encontrou seu gol bem cedo. Aos 4 minutos Jhonnathan escorou para a rede após a cobrança de escanteio. Depois disso sobrou transpiração, mas o gol não saiu para o Internacional.

No domingo (20/12) o Internacional encara o Bahia na última rodada e além de vencer vai precisar de resultados paralelos para avançar no Brasileirão Sub-20.

O Internacional jogou com Anthoni Spier; Lucas Mazetti, Adriel, João Feliz e Leo Borges; Murilo (Igor), Vinicius Balestra (Allison), Lucas Ramos (Pedrinho) e Gustavo (Vinicius Tobias); Cleberson e Matheus Cadorini.