Brasileirão 2025, vem aí! | Veja quais são os canais que vão transmitir os jogos

O Brasileirão 2025 de futebol masculino começa no dia 29 de março e está previsto para terminar no dia 21 de dezembro. A competição terá uma parada de um mês devido a disputa do Mundial de Clubes 2025, e é por isso que o término do campeonato nacional será no final de dezembro.

A temporada 2025 do Brasileirão ficará marcada como uma nova era nos direitos de transmissão da competição. Será o primeiro campeonato disputado sob a vigência da Lei do Mandante. Os clubes foram divididos em duas ligas (Libra e Liga Forte União), que negociaram de forma separada com os veículos que transmitirão o Campeonato Brasileiro 2025.

Veja quais empresas que compraram os direitos de transmissão do Brasileirão e de que forma funcionará a distribuição dos dez jogos que acontecerão em cada uma das 38 rodadas da competição.

Como ficou a divisão dos direitos de transmissão para o Brasileirão 2025?

Grupo Globo (TV Globo, SporTV e Premiere): nove jogos por rodada, com oito exclusivos.

Grupo Record (TV aberta, R7.com e streaming Play Plus) e CazéTV (YouTube): transmitirão a mesma partida em todas as rodadas. Esse jogo também estará disponível no Premiere, do Grupo Globo.

Prime Video (streaming): uma partida exclusiva por rodada.

Onde assistir aos jogos do Brasileirão 2025 hoje? Confira lista completa de transmissão abaixo!

Onde assistir ao Brasileirão 2025 hoje? Veja o calendário de transmissões

Rodada 1

Sábado, 29 de março

18h30 – Cruzeiro x Mirassol – Prime Video

18h30 – Grêmio x Atlético-MG – Premiere

18h30 – Fortaleza x Fluminense – Premiere

18h30 – Juventude x Vitória – Premiere

18h30 – São Paulo x Sport – Sportv e Premiere

21h – Flamengo x Internacional – Sportv e Premiere

Domingo, 30 de março

16h – Palmeiras x Botafogo – Globo e Premiere

18h30 – Vasco x Santos – Record, CazéTV e Premiere

20h – Bahia x Corinthians – Premiere

Segunda-feira, 31 de março

20h – Red Bull Bragantino x Ceará – Premiere