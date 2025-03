Brasileirão 2025: veja as novidades que prometem mudar o campeonato

Um dos mais badalados campeonatos nacionais do mundo, o Brasileirão de 2025 começa neste fim de semana com uma série de novidades que tendem a torná-lo mais dinâmico e inclusivo. Serão seis jogos no sábado (29), três no domingo (30) e o complemento da rodada na segunda-feira (31) com outra partida.

Sistema de Bolas Múltiplas

Uma das novas medidas diz respeito à adoção do Sistema de Bolas Múltiplas (SBM), com a distribuição de 14 bolas em 14 cones espalhados à beira do campo – cinco a cada 20 metros de distância em cada lateral do gramado e duas próximas à linha de fundo de ambos os lados.

O protocolo, no caso, estabelece que os gandulas devem colocar a bola que sai de jogo com rapidez no suporte que ficar vazio. Eles não podem mais entregar a bola diretamente aos jogadores, mas se estiverem com a bola nas mãos e um jogador vier buscá-la, não há nenhum desrespeito à regra.

“Vamos ter nesse Brasileirão atenção plena ao aumento do volume de bola em jogo. Essa estratégia está associada ao Sistema de Bolas Múltiplas (SBM), que estamos adotando na CBF, com uma atenção especial aos procedimentos. Não se trata de experiência. É algo que já deu certo em outras competições. Nós estamos lapidando o processo a partir de estudos e observações do sistema”, disse o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra.

“Essa medida também evita confrontos entre gandulas e jogadores. Em algumas dessas situações, a gente já viu isso, o árbitro expulsa o atleta e manda o gandula sair dali. Isso atrapalha o espetáculo e prejudica uma das equipes”, prosseguiu Rodrigo Cintra.

Exemplo de suporte das bolas da Série A do Brasileirão 2025CRÉDITOS: REPRODUÇÃO

Combate à cera

Outra iniciativa da CBF para tornar o jogo mais dinâmico se refere ao tempo máximo que o goleiro pode ficar com a bola nas mãos: 8 segundos. Se ele não respeitar essa determinação, que é uma alteração de texto de regra da Fifa para 2025/26, o árbitro dará escanteio para a equipe adversária.

Até então, os goleiros não podiam deter a bola por mais de seis segundos com as mãos; caso isso ocorresse, era previsto um tiro livre indireto. No entanto, essa diretriz poucas vezes era de fato posta em prática pela arbitragem.

O Brasileirão será a primeira competição de ponta do mundo que adotará essa medida “anticera”. Assim que o goleiro levar três segundos com a posse de bola, o árbitro deverá sinalizar com os braços a contagem do tempo restante (de 5 segundos), de modo visível para o público, até a penalização.

“A cera, a perda do tempo por parte do goleiro tem sido algo gritante, explícito, no futebol. O goleiro vai, se joga no chão, bota a bola nos braços, olha para o jogo, olha para o juiz, parece que ele tem todo tempo do mundo e não é assim. Com isso, o árbitro previne uma punição de surpresa e aplica a regra quando esse tempo de 8 segundos estoura”, disse o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF.

Simulação

Haverá rigor da arbitragem também no combate à simulação, uma orientação que a Comissão de Arbitragem passou para todo o quadro nacional.

“A simulação faz com que o arbitro se equivoque e vem na contramão do fair play. Agora o arbitro está com aprimoramento na sua percepção com relação à simulação e o VAR pode e vai ajudar plenamente nisso. Se o árbitro marcar um pênalti e o VAR perceber que foi uma marcação equivocada por causa de uma simulação descarada, o jogador será punido com o cartão amarelo e a penalidade máxima será retirada”, explicou Rodrigo Cintra.

Haverá 14 suportes em cada jogo das Séries A e B do Brasileirão de 2025CRÉDITOS: REPRODUÇÃO

Papel do capitão

A CBF adotará no Brasileirão a diretriz em que apenas o capitão de cada equipe tem permissão de reclamar com o árbitro sobre as decisões em campo durante o jogo. Caso contrário, os jogadores estão sujeitos à punição com o cartão amarelo.

Comitê Consultivo de Arbitragem

No Brasileirão, as decisões tomadas pelos árbitros ao longo da competição serão avaliadas pelo Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais. O grupo é formado por profissionais de três países, todos ex-árbitros da Fifa: o italiano Nicola Rizolli, que apitou a final da Copa do Mundo de 2014, o argentino Nestor Pitana, que atuou na arbitragem da final da Copa do Mundo de 2018, e o brasileiro Sandro Meira Ricci, que trabalhou nas Copas de 2014 e 2018.

Luta contra o racismo

Nesta edição, o Brasileirão adotará o Protocolo Global de Combate ao Racismo implementado pela FIFA. Por meio do gesto de cruzar os braços em forma de X, árbitros, jogadores ou oficiais da competição podem sinalizar para denunciar um ato de cunho racista. Conforme determinado, atletas e oficiais devem comunicar ao árbitro por meio do sinal.

Paralisação

Nos períodos de Data FIFA e do Mundial de Clubes, o Brasileirão será paralisado. Sem jogos durante as partidas da Seleção Brasileira, os times que tiverem jogadores convocados terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim dos compromissos da Amarelinha e suas partidas na competição nacional.

Para o Mundial, que será disputado de 15 de junho a 13 de julho, nos Estados Unidos, prevalecerá a paralisação do Campeonato Brasileiro. A competição conta com a participação de Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo. Durante o período, de acordo com a CBF, os demais clubes poderão fazer intertemporadas ou excursões pelo exterior.

Outros detalhes

O Campeonato Brasileiro também vai adotar o Protocolo de Concussão da Fifa, que permite uma substituição extra durante a partida caso um jogador sofra um choque na cabeça. Se necessário, o médico da equipe, responsável por diagnosticar a lesão, deverá avisar a arbitragem utilizando um cartão vermelho.

As inscrições de no mínimo 35 jogadores por cada clube devem se dar até esta sexta-feira, 28 de março. O número máximo é de 50 atletas, com limite de nove estrangeiros, que poderão ser inscritos até 12 de setembro. Há também a possibilidade de serem realizadas oito substituições nas listas antes da rodada 27, prevista para 3 de outubro.

Para outras competições

O Sistema de Bolas Múltiplas (SBM) funcionará este ano para as Séries A e B do Brasileirão. Já o combate à cera dos goleiros e aos casos de simulações, além da orientação para que reclamações à arbitragem só sejam feitas pelos capitães dos times, essas medidas valerão para todas as competições organizadas pela CBF ao longo de 2025.

Por sua vez, o Comitê Consultivo de Arbitragem atuará em 2025 somente na Série A do Brasileirão.

Confira a 1ª rodada:

Sábado (29)

São Paulo x Sport – 18h30 – Morumbis

Cruzeiro x Mirassol – 18h30 – Mineirão

Grêmio x Atlético – 18h30 – Arena do Grêmio

Fortaleza x Fluminense – 18h30 – Castelão

Juventude x Vitória – 18h30 – Alfredo Jaconi

Flamengo x Internacional – 21 horas – Maracanã

Domingo (30)

Palmeiras x Botafogo – 16 horas – Allianz Parque

Vasco x Santos – 18h30 – São Januário

Bahia x Corinthians – 20 horas – Arena Fonte Nova

Segunda-feira (31)

Red Bull Bragantino x Ceará – 20 horas – Nabi Abi Chedid