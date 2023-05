Brasileirão 2023: Só Fortaleza e Palmeiras estão invictos

A sexta rodada do Brasileirão Assaí 2023 terminou nesse domingo (14) com resultados que demonstram o equilíbrio da competição.

O Botafogo continua como líder, com 15 pontos, perseguido de perto por Palmeiras (14), Fluminense (13) e Cruzeiro e Athletico-PR (ambos com 12). Somente duas equipes ainda não perderam nenhum jogo: Fortaleza e Palmeiras.

No domingo, o Botafogo desperdiçou a oportunidade de disparar no primeiro lugar ao perder para o Goiás por 2 a 1, em Goiânia, placar que tirou o time do Centro-Oeste da zona de rebaixamento.

Em Minas, o Cruzeiro foi implacável contra o América-MG: 4 a 0, no Independência. Enquanto que em outro clássico regional, o Athletico-PR venceu o Coritiba por 3 a 2, na Arena da Baixada, com uma virada espetacular, marcando dois gols no finalzinho.

Palmeiras empatou com Red Bull Bragantino: 1 a 1

Créditos: Cesar Greco / Palmeiras

Ainda no domingo, em outro jogo de muita rivalidade, Corinthians e São Paulo ficaram no 1 a 1 na Neo Química Arena. Já o Vasco foi batido em casa para o Santos por 1 a 0. Por fim, no mesmo dia, Grêmio e Fortaleza empataram sem gols em Porto Alegre, numa partida bastante equilibrada.

Antes, no sábado, Flamengo e Bahia fizeram um jogo emocionante na Fonte Nova, com vantagem final para o time carioca: 3 a 2. Já no Maracanã, o Fluminense derrotou o Cuiabá por 2 a 0, numa outra comprovação de sua excelente fase em 2023. Por sua vez, o Palmeiras empatou no Allianz Parque com o Red Bull Bragantino por 1 a 1, e o Atlético-MG impôs 2 a 0 no Internacional no Mineirão

Fonte: Esportes