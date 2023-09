Brasileira que treinou em cemitérios de 5 países fica nua como anjo entre túmulos em São Paulo

A fisiculturista Andrea Sunshine, de 53 anos, que já treinou em cemitérios de cinco países, decidiu ir além: na última quarta-feira (20/9), a brasileira posou nua no Cemitério da Consolação, em São Paulo.

Andrea Sunshine, influencer que malha em cemitérios

“Decidi fazer uma homenagem ao estilo ‘como vim ao mundo’, aos meus amigos de luz. Nus nascemos e ali – no túmulo – ficamos até a eternidade. Nada é mais simbólico do que uma imagem de anjo”, afirmou Andrea, apelidada de Vovó Fitness. “Decidi fazer uma homenagem excêntrica àqueles que me fazem me sentir bem e protegida. Estar lá vestida de anjo e nua como vim ao mundo me dá coragem para seguir com o meu plano de transformar o meu corpo”, acrescentou a modelo, que está em processo para ganhar 15 quilos.