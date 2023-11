Brasileira morre na Irlanda após ser atropelada por caminhão

Josilaine dos Santos Ribeiro, 36 anos, pedalava com amigos no centro de Dublin, capital da Irlanda, quando foi atingida por um caminhão

Uma estudante universitária brasileira morreu, na última quarta-feira (8/11), na Irlanda, após ser atropelada em uma estrada do país. Josilaine dos Santos Ribeiro (foto em destaque), 36 anos, pedalava com amigos na região central da cidade de Dublin, quando foi atingida por um caminhão.

“A comunidade NCI está profundamente triste com a trágica morte de Josilaine dos Santos Ribeiro, que se encontrava no último semestre do curso superior em computação e em vias de se formar na primavera de 2024”, informou a universidade irlandesa.

Josilaine chegou a ser levada a um hospital com vida após o acidente, mas não resistiu.

O National College of Ireland acrescentou que trabalha com as autoridades locais e internacionais para oferecer assistência e apoio à família da estudante, bem como aos colegas que estavam com a brasileira no momento do ocorrido.

“Estendemos nossas mais profundas condolências à família e aos amigos de Josilaine”, finalizou a nota.