Brasileira é encontrada em Paris após 15 dias desaparecida

Reprodução/ Facebook / @Amis Du Brésil – A brasileira estava desaparecida a 15 dias, sendo procurada por grupos de apoio na França

A brasileira Fernanda Santos de Oliveira, de 44 anos, foi encontrada em seu apartamento após ficar desaparecida durante 15 dias. A migrante que mora em Paris reapareceu bem debilitada e sem lembrar do que aconteceu nas últimas duas semanas. O vizinho de Fernanda a viu voltando para o apartamento e imediatamente contatou a polícia francesa . A brasileira foi encaminhada para um hospital psiquiátrico, ao qual segue em tratamento médico e psicológico.

Ao portal O Globo, uma participante da associação Femmes De La Résistance , Nellma Barreto , detalhou que Fernanda foi encontrada com indícios de amnésia, dando relatos imprecisos dos últimos 15 dias. Ela teria dito que ficou em uma casa sem acesso à rua, e que conseguiu achar o caminho de volta para o seu apartamento, pois foi lhe deixado um bilhete com o endereço. Ela diz que Fernanda informou que o cartão bancário foi utilizado, sendo o principal suspeito a pessoa que estava com ela.

Fernanda passou por exames ginecológicos para esclarecer se ela foi vítima de algum tipo de violência durante esse período. O resultado deverá ser entregue até a próxima terça-feira (23).

A família da brasileira registrou o desaparecimento no dia 6 de maio, quando ela saiu do apartamento sem documentos e celular. Ela teria saído de caso apenas com uma bolsa de mão, um patinete elétrico e o passaporte.

Segundo um comunicado da polícia parisiense , ela teria sido vista na cidade de Melun, entre os dias 8 e 9 de maio, no departamento Sena e Marne. A polícia levanta que ela estava com o passaporte e um passe de transporte.

A associação ao qual Nellma Barreto lidera promoveu uma mobilização para que a brasileira fosse encontrada. Nos dias 13 a 18 de maio, distribuíram cartazes pelos principais pontos da capital francesa, além de busca em hospitais da cidade. Elas foram alertadas do sumiço de Fernanda apenas no dia 11 de maio, pela família da mesma que vivem no interior paulista, na cidade de Botucatu. Com isso, a ONG fez um boletim de ocorrência no dia 12 de maio.

O desaparecimento de Fernanda , entretanto, já havia sido avisado à polícia pela patroa no dia anterior. A brasileira seguia no país de forma irregular, em busca de conseguir ficar legalmente. Ela trabalhava em um restaurante de culinária portuguesa e fazia alguns bicos como faxineira.

A líder da ONG acredita que Fernanda deveria estar sofrendo com algum tipo de abuso por parte de um dos trabalhos, e que isso pode ter motivado o desaparecimento . Entretanto, a motivação do sumiço segue em investigação pela polícia francesa .

Os bombeiros também registraram um surto que Fernanda teria sofrido dias antes do desaparecimento , mas ela disse na ocasião que estava bem.

A brasileira se mudou para Paris em abril de 2022, em busca de novas oportunidades na sua área de formação. Ela é técnica em enfermagem, além de ter curso em radiologia. Primeiro, Fernanda teria tentado visto para os Estados Unidos, mas não teve sucesso. Ela vive a pouco mais de um ano na região de Boulogne-Billancourt, em Paris .