Brasileira Dayane Mello é eliminada na final do “BBB Itália”

Reprodução/Instagram Dayane Mello ganha o “BBB Itália”

Dayane Mello é brasileira, mas ela deu o que falar foi na televisão italiana . A modelo foi uma das participantes do “Grande Fratello Vip” , o “BBB” na Itália, que chegou ao fim na noite desta segunda-feira (1). A modelo perdeu o reality show após uma passagem conturbada no programa.

Ao longo desta edição do reality show italiano, Dayane esteve 11 vezes no Paredão, mas se salvou de todos. A modelo não é querida de uma parte do público europeu. Ela foi inclusive vítima de ataques machistas e xenofóbicos ao longo dos meses do programa.

Recentemente, a brasileira também se assumiu bissexual . Ela disse que está apaixonada pela atriz Rosalinda, uma de suas únicas aliadas no jogo. O irmão de Dayane disse que já sabia da sexualidade da modelo falou que ela foi muito corajosa de falar sobre isso na televisão. Infelizmente, rolou uma situação semelhante a que aconteceu quando Lucas Penteado beijou Gilberto no “BBB 21” . Os outros participantes começaram a desconfiar da sexualidade da modelo, dizendo que é tudo parte do jogo e ela precisou se explicar diversas vezes.

Apesar dessa passagem conturbada, Dayane Mello conquistou fãs do outro lado do oceano. A modelo caiu nas graças dos brasileiros, que passaram a apoiá-la no “Grande Fratello Vip”. Os fãs fizeram mutirões de votação para permanecer no reality, o que irritou os italianos que tentaram eliminar Gil do “BBB 21” . Celebridades como Boninho e Ana Maria Braga também declararam apoio a Dayane.