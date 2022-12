Brasileira conquista o Miss Dreams International Teen 2023 no Peru

Divulgação Brasileira conquista o Miss Dreams International Teen 2023

A modelo brasileira Julia Pacco foi destaque ao ganhar o título de Miss Dreams International Teen 2023, em Arequipa, no Peru. Em outras categorias do Miss Universo, ela também foi consagrada Miss Dreams Sonrisa 2023, o melhor sorriso da delegação brasileira.

Para a prova de traje típico, que ocorreu um dia antes da cerimônia final, Julia se inspirou na representação da grande artista Carmen Miranda. Sua vestimenta ousou no rosa e nos detalhes em roxo. Com colar, pulseiras, anéis, brincos dourados e frutas na cabeça, retratando o estilo da cantora, ela chamou a atenção dos jurados.

“Ela não nasceu no Brasil, porém se considerava brasileira, viveu a maior parte de sua vida aqui e é um eterno símbolo do nosso país e também no exterior”, diz a paulista.

Na final do concurso, a modelo apostou em um vestido verde brilhante, sem mangas e um colar. “Foi uma noite muito especial e gratificante. Era um sonho conquistar esse título de Miss Universo para o nosso país. Estive ao lado de outras grandes jovens e mulheres que foram também vencedoras só por estarem ali”, relata a brasileira.

Aos 14 anos, ela já carrega outros quatro títulos, como Miss Brasil Pré-Teen 2021, Miss São Paulo World Infantil 2020, Miss Metropolitana World Infantil 2020 e Miss São Paulo Litoral Pré-Teen 2020. Para conquistar mais essa vitória, foram muitos treinos, ensaios fotográficos, workshops. O caminho foi desafiador, exigiu muita dedicação e comprometimento.

Durante os dias da competição, Julia Pacco fez desfile de traje de banho, entrevista com jurados, desfile de gala e ensaios. Na entrevista, ela precisou responder três perguntas. Em uma delas, foi questionada sobre o que achava da influência dos jovens na sociedade.

“Os jovens são o futuro. A sociedade é formada por nós e ensinaremos as futuras gerações, assim como as antigas nos ensinaram. Os jovens têm a maior influência na internet hoje em dia e formam as opiniões de milhares de pessoas no mundo. As misses também são uma forma de influência e de inspiração”, respondeu a um dos jurados.

Nos momentos livres da competição, ela conseguiu aproveitar e conhecer a cidade, visitou pontos turísticos e fez um city tour. Pacco fui também na prefeitura do distrito de Yanahuara entregar panetones e brinquedos para a população local e conhecer o prefeito, que deu às misses certificados de participação do concurso “Miss Dreams International”.

