Brasileira cai durante trilha em vulcão na Indonésia; família e embaixada se mobilizam

Uma brasileira de 26 anos sofreu uma queda durante uma trilha guiada no Monte Rinjani, na ilha de Lombok, Indonésia. Juliana Marins, publicitária de Niterói, está consciente e apresenta possíveis escoriações, segundo informações da família.

O acidente ocorreu por volta das 19h (horário de Brasília), 5h da manhã no horário local. Equipes de resgate chegaram à área por volta das 4h30 (horário de Brasília), 14h30 no horário local, mas não conseguiram alcançá-la. No momento, Juliana aguarda a chegada de um montanhista especializado para o resgate.

A Embaixada do Brasil em Jacarta, capital da Indonésia, confirmou que está acompanhando de perto o caso e mantendo contato com os familiares da brasileira.

“Não temos informações precisas sobre o estado (de saúde) pois ela ainda está isolada no local da queda. Ela, contudo, está consciente e consegue mover membros superiores e inferiores. A equipe de resgate está a caminho do local, de modo que as condições do resgate ainda não estão claras”, afirmou, por meio de nota, o órgão.

A família foi informada sobre o ocorrido cerca de três horas após o acidente. Turistas espanhóis que participavam da mesma trilha encontraram o perfil de Juliana em uma rede social e começaram a enviar mensagens para diversas pessoas, até conseguirem contato com uma amiga em comum das irmãs. A partir daí, a comunicação passou a ser feita pelo WhatsApp, com o envio de fotos e vídeos do local, o que permitiu confirmar a identidade da vítima.