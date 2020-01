Brasil vence Uruguai no Pré-Olímpico

O Brasil aplicou uma goleada de 46 a 19 sobre a seleção do Paraguai no jogo de estreia do Campeonato Sul-Centro Americano de Handebol Masculino, disputado na noite desta terça-feira (21), na cidade de Maringá, no Paraná. A equipe brasileira volta à quadra logo mais, às 19h, contra a Bolívia, massacrada na noite de ontem (21) pela Argentina. Atuais campeões pan-americanos, os hermanos triunfaram por 82 a 7.

Ainda pela primeira rodada, teve vitória dos uruguaios sobre os chilenos, por 28 a 25. A competição de pontos corridos prossegue até sábado (25). O torneio garante três vagas no Mundial de Handebol do Egito, no ano que vem, às seleções com as três maiores pontuações.

Ainda sem vaga confirmada na Olimpíada de Tóquio 2020, a equipe brasileira, comandada pelo técnico espanhol Daniel Gordo, ainda sonha em brigar por uma vaga no Pré-Olimpico, mas depende do desempenho do Egito no Campeonato Africano, ainda em curso. Se a seleção egípcia vencer a competição, assegura vaga direta em Tóquio 2020 e, consequentemente, abre um vaga para o Brasil no torneio Pré-Olímpico, entre 19 e 22 de março.