Brasil vence o Peru com gol de Marquinhos no finalzinho do jogo

Na madrugada de hoje (13), o Brasil venceu o Peru por 1 a 0 em Lima (PER) pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O gol da vitória foi marcado por Marquinhos aos 44 minutos do segundo tempo, após desviar um escanteio cobrado por Neymar.

A seleção brasileira enfrentou dificuldades para criar chances de gol contra o Peru, e Richarlison chegou a marcar um gol na primeira etapa, mas foi anulado pelo VAR devido a impedimento.

O time de Fernando Diniz entrou em campo com a mesma escalação da partida anterior contra a Bolívia, onde venceram por goleada. O próximo compromisso da seleção será contra a Venezuela, em Cuiabá, no dia 12 de outubro, e depois contra o Uruguai, em Montevideu, no dia 17.

Apesar da estreia com uma vitória convincente contra a Bolívia, a seleção de Fernando Diniz mostrou oscilações no jogo contra o Peru. A equipe teve dificuldades ofensivas e errou muitos passes, o que deixou o técnico insatisfeito à beira do campo.

Diniz fez poucas alterações na equipe durante o jogo, substituindo apenas Richarlison por Gabriel Jesus e, nos momentos finais, fez três substituições de uma vez: Vanderson, Joelinton e Martinelli entraram em campo.

O gol da vitória veio através de um escanteio cobrado por Neymar, que encontrou Marquinhos na primeira trave, e o zagueiro do PSG cabeceou para vencer o goleiro Gallese.

Ficha Técnica

Peru 0 x 1 Brasil

Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 – 2ª rodada

Data: 12/09/2023 (terça-feira)

Horário: 23h (de Brasília)

Local: Estádio Nacional, em Lima (PER)

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)

Assistentes: Diego Bonfa (ARG) e Facundo Rodriguez (ARG)

VAR: German Delfino (ARG)

Amarelos: Cartagena, López e Tapia; Raphinha e Bruno Guimarães

Gol: Marquinhos (44’/2ºT)

BRASIL: Ederson; Danilo (Vanderson), Gabriel Magalhães, Marquinhos e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães (Joelinton) e Neymar (Veiga); Raphinha (Martinelli), Rodrygo e Richarlison (Gabriel Jesus). Técnico: Fernando Diniz.

PERU: Gallese; Algo Corzo, Renato Tapia, Luis Abram e Trauco (Valera); Cartagena, Yotún, Andy Polo (Grimaldo) e Marcos López (Castillo); André Carillo (Ruidiaz) e Paolo Guerrero. Técnico: Juan Reynoso

Fonte: Esportes