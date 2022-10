Brasil vence o Japão e está na semifinal do Campeonato Mundial de Vôlei

A seleção feminina está na semifinal do Campeonato Mundial. Nesta terça-feira (11.10), o Brasil conseguiu uma grande virada e venceu o Japão por 3 sets a 2 (18/25, 18/25, 25/22, 27/25 e 15/13), em Apeldoorn, na Holanda. A ponteira Gabi foi a maior pontuadora do confronto, com 25 pontos. As centrais Carol Gattaz e Carol, com 14 e 13 acertos, respectivamente, também se destacaram na partida.

A ponteira Rosamaria, com 13, a oposta Lorenne, com 12, a levantadora Roberta e a líbero Nyeme vieram do banco e tiveram participação fundamental no resultado. Também pelas quartas de final, a Itália levou a melhor sobre a China por 3 sets a 1 (25/16, 25/22, 13/25 e 25/17), e será a adversária do Brasil por um lugar na decisão. Brasileiras e italianas estarão frente a frente às 15h (horário de Brasília) desta quinta-feira (13.10) com transmissão ao vivo do sportv 2. A outra semifinal vai reunir os Estados Unidos e a Sérvia.

Lorenne, oposta, marcou 12 pontos de ataque na partida contra o Japão: “Estou muito feliz com o resultado e por ter ajudado o time. Esse grupo é mágico e a energia dentro de quadra é incrível. Joguei no Japão na última temporada e sei da qualidade do time delas. É muito difícil colocar a bola no chão contra o Japão. É preciso ter muita paciência e o grupo todo está de parabéns. Foi a vitória de um grupo”.

Nyeme, líbero, completou 24 anos nesta quinta-feira: “O grupo está de parabéns. O Japão sacou muito bem e estava defendendo tudo. Quando passamos a acreditar no nosso jogo, colocamos mais bolas para cima, equilibramos as ações e conseguimos a virada. Estou muito feliz de comemorar meu aniversário em quadra, fazendo o esporte que amo e conseguindo essa vitória”.

Roberta, levantadora: “A palavra que define esse jogo é orgulho, do time e de como fomos resilientes durante toda partida. Jogar contra o Japão nunca é fácil, ainda mais nas quartas de final. Mantivemos a nossa concentração alta o tempo todo. Não foi fácil, tivemos os nossos altos e baixos, mas conseguimos sair dessas situações difíceis como um time. A união do grupo foi o diferencial e fico feliz de como encaramos essa partida. Agora vamos descansar e pensar na semifinal contra a Itália. Estou muito feliz e orgulhosa do meu time”.

José Roberto Guimarães, treinador do Brasil: “O Japão é uma equipe muito difícil de marcar e tivemos dificuldade para raciocinar em alguns momentos. No início, não conseguimos encaixar saque e não equilibramos as ações. Para jogar contra elas precisamos de volume. Tenho muito respeito pelo voleibol japonês. Vencemos porque as jogadoras do banco entraram muito bem. A Lorenne e a Rosa tiveram participações importantes. A Roberta distribuiu com tranquilidade e calma em momentos difíceis. A Nyeme teve o melhor presente de aniversário possível e ajudou muito na partida. Foi uma vitória do coração”.

O Brasil disputa o Mundial feminino com as levantadoras Macris e Roberta, as opostas Kisy e Lorenne, as ponteiras Gabi, Rosamaria, Pri Daroit e Tainara, as centrais Carol, Carol Gattaz, Julia Kudiess e Lorena, as líberos Nyeme e Natinha.

CAMPEONATO MUNDIAL

1ª FASE

Grupo D – Arnhem, na Holanda

24.09 (SÁBADO) – Brasil 3 x 1 República Tcheca (25/20, 25/16, 22/25 e 25/18)

26.09 (SEGUNDA-FEIRA) – Brasil 3 x 0 Argentina (25/19, 25/13 e 25/21)

28.09 (QUARTA-FEIRA) – Brasil 3 x 0 Colômbia (25/14, 25/12 e 25/20)

30.09 (SEXTA-FEIRA) – Brasil 1 x 3 Japão (22/25, 19/25, 25/17 e 20/25)

01.10 (SÁBADO) – Brasil 3 x 1 China (23/25, 25/17, 25/22 e 25/22)

Grupo E – Roterdã, na Holanda

04.10 (TERÇA-FEIRA) – Brasil 3 x 2 Itália (25/20, 22/25, 22/25, 25/21 e 17/15)

06.10 (QUINTA-FEIRA) – Brasil 3 x 0 Porto Rico (25/11, 25/13 e 25/15)

07.10 (SEXTA-FEIRA) – Brasil 3 x 0 Holanda (25/19, 25/19 e 25/20)

08.10 (SÁBADO) – Brasil 3 x 1 Bélgica (26/28, 25/17, 25/11 e 25/16)

Quartas de final – Apeldoorn, na Holanda

11.10 (TERÇA-FEIRA) – Brasil 3 x 2 Japão (18/25, 18/25, 25/22, 27/25 e 15/13)

Semifinal – Apeldoorn, na Holanda

13.10 (QUINTA-FEIRA) – Brasil x Itália, às 15h (Horário de Brasília) – sportv 2

