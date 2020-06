Brasil ultrapassa marca de 1 milhão de casos de Covid-19

Reprodução/SBT Queiroz está isolado em uma cela.

Segundo agentes que trabalham no Complexo Penitenciário de Gericinó, no Rio de Janeiro, o ex-assessor Fabrício Queiroz estava frustrado e chorou muito na primeira noite após ser preso. As informações são do G1.

Queiroz foi preso na manhã da última quinta-feira (18) na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. Horas depois, o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro , foi transferido para a Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, conhecida como Bangu-8 , onde está no momento.

Atualmente, atendendo aos protocolos contra a Covid-19, Queiroz está isolado em uma cela de seis metros quadrados. Nela, dispõe de um local para repouso, pia, vaso sanitário e chuveiro. Assim como outros detentos, o ex-assessor tem direito a quatro refeições por dia.