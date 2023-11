Brasil tem nova onda de calor e fim de semana promete temperatura alta

De acordo com o Climatempo, o calor intenso terá início neste fim de semana e deve seguir até durante o decorrer dos próximos dias

Uma onda de calor está se instalando sobre o Brasil e deve elevar as temperaturas em grande parte do país nos próximos dias. De acordo com informações do Climatempo, o calor intenso se inicia neste fim da semana dos dias 11 e 12 de novembro e deve se intensificar no decorrer da semana do feriado de 15 de novembro de 2023.

Há também o alerta de ar muito seco, com níveis de umidade entre 21 e 30%, fica para o centro-oeste e norte de São Paulo, no centro, leste e norte de Mato Grosso do Sul, no sul, centro e leste de Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal, no sul e leste do Tocantins, no interior da Bahia, nas áreas de sertão do Nordeste, no leste e extremo sul do Piauí, em praticamente todas as áreas de Minas Gerais, exceto na Zona da Mata mineira.

Mas também existem regiões do país que sofrerão com chuvas. Há alerta para temporais, com rajadas de ventos de até 80 km/h, como no centro e sul do Rio Grande do Sul, no Planalto Sul e norte de Santa Catarina. Outro ponto de atenção são as chuvas moderadas e fortes que podem atingir toda a região sul, além de Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima.

Calor e falta de chuva

Uma frente fria avança até o litoral do Rio de Janeiro, mas já se afastando em alto-mar. Conforme o Climatempo, a frente fria é fraca e não tem força para causar grandes alterações no tempo e nem causar queda da temperatura acentuada no Sudeste.

Um sistema de alta pressão atmosférica ganha força sobre o Sudeste e o Centro-Oeste reduzindo a umidade e as condições para chuva. Ventos quentes vindos do Norte para o extremo sul do Brasil intensificam uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, que vai estimular mais nebulosidade e chuva sobre a Região Sul.

O ar quente e úmido predomina sobre o Norte do Brasil estimulando a formação de nuvens carregadas.

Regiões

Novas áreas de instabilidade se espalham sobre a Região Sul do Brasil aumentando a nebulosidade e as condições para a chuva em todos os estados.

O ar quente e seco ganha força sobre a Região Sudeste do Brasil, enquanto uma frente fria passa pelo litoral do Rio de Janeiro, já se afastando em alto mar. Em todo o Espírito Santo, no norte do estado do Rio de Janeiro, em quase todas as áreas de Minas Gerais e também no centro-oeste e norte do estado de São Paulo, a sexta-feira será de muito sol e calor. Algumas nuvens se formam, mas não há expectativa de chuva.

Na Região Centro-Oeste do Brasil, o ar quente seco está ganhando força sobre e já diminui a umidade e as condições para a chuva nesta sexta-feira. A previsão é de um dia com sol forte e muito calor em toda a região do país. O calor começa a aumentar na Região Centro-Oeste e a previsão é de temperaturas em torno dos 40°C em vários locais de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul.

Um vórtice ciclônico de altos níveis está avançando sobre a Região Nordeste do Brasil, reduzindo as condições para a chuva. A previsão para esta sexta-feira é de sol forte e algumas nuvens em todos os estados da do Nordeste.

Por fim, o ar quente e úmido predomina sobre a Região Norte do Brasil estimulando a formação de nuvens carregadas em todos os estados.