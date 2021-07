Brasil tem mais de 26 mil vagas em 101 concursos e salários de até R$ 28 mil

O Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte abriu vagas para diversos profissionais ou formandos de diversos níveis de escolaridade. As inscrições para quaisquer das vagas anunciadas podem ser feitas no portal de recursos humanos do SEST SENAT

As vagas são para motorista, auxiliar administrativo, nutricionista, gestor operacional, auxiliar de saúde bucal, porteiro e outros. Os candidatos devem encaminhar a documentação exigida para cada uma das vagas, ao realizar a inscrição. Cada um dos cargos conta com um prazo máximo para inscrições, confira no site.

Banco do Brasil

No Distrito Federal estão abertas 2.240 vagas de contratação imediata e outras 2.240 vagas de cadastro reserva no concurso do Banco do Brasil. Os interessados em participar precisam ter nível médio completo para o cargo de Escriturário. Dentre as vagas abertas, 240 imediatas e outras 240 em cadastro reserva são para Agente de Tecnologia.

Os contratados irão receber remuneração inicial de R$ 3.022,37 por mês para jornadas de 30 horas semanais de trabalho. Também são previstos benefícios como vale-transporte, ajuda-alimentação ou refeição, auxílio-creche, entre outros.

As inscrições para o novo concurso Banco do Brasil deverão ser feitas entre os dias 24 de junho e 28 de julho, apenas via internet, pelo site da Fundação CESGRANRIO. Além de preencher o formulário on-line, é necessário efetuar o pagamento de boleto no valor único de R$ 38 para todos os inscritos

Banco de Brasília

O concurso do Banco de Brasília (BRB) oferece 100 vagas, sendo 50 para contratação imediata, e o restante para formação de cadastro reserva. O certame terá validade de dois anos a partir do resultado final, podendo haver prorrogação. Os contratados vão trabalhar em jornadas de 30 horas semanais e receber R$ 8.142.

A inscrição no concurso BRB deverá ser realizada até 15 de julho. Os candidatos terão de acessar o site da banca organizadora Iades, preencher o formulário on-line e efetuar o pagamento de boleto no valor de R$ 98.

Todas as oportunidades oferecidas no concurso BRB 2021 são para o cargo de analista de tecnologia da informação, que requer graduação nesta área.

Exército Brasileiro 11ª Região Militar

O Exército do Brasil, por meio da Comissão Regional de Obras da 11ª Região Militar, que abrange a área do Distrito Federal, os estados de Goiás e de Tocantins, e a região do Triângulo Mineiro, abre oito vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva.

As funções disponíveis são para profissionais de níveis superior e técnico. Os interessados deverão realizar suas solicitações no período de 28 de junho a 21 de julho. Outros requisitos podem ser conferidos no edital de abertura.

Haverá isenção do pagamento da taxa de inscrição para o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) e for membro de família de baixa renda.

Conselho Regional de Nutricionistas da 1ª Região

O Conselho Regional de Nutricionistas da 1ª Região, que abrange a área do Distrito Federal, os estados de Goiás, Mato Grosso e Tocantins, abre 290 vagas, sendo cinco imediatas, e as demais para a formação de cadastro reserva. Há chances de trabalho para candidatos dos níveis superior e médio.

O salário pode chegar a R$ 3 mil. Os interessados devem se inscrever no site do Iades, de 28 de junho a 8 os pleiteantes a Assistente Administrativo, R$ 65.

Veja outras oportunidades:

Tribunal de Justiça do Goiás

Nível superior

52 vagas + CR

Inscrições: até 12 de julho

Salário: R$ 28.884,25

Defensor Público do Estado de Goiás

Nível superior

47 vagas

Inscrições: até 6 de agosto

Salário: R$ 27.174,27

Escola de Formação Complementar do Exército

Nível superior

48 vagas

Inscrições: até 4 de agosto

Salário: R$ 10.306,25

Procuradoria- Geral do Estado da Paraíba

Nível superior

12 vagas

Salário: R$ 15 mil

Inscrições até: 15 de julho

(*Metrópoles)