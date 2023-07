Brasil tem 534 crianças superinteligentes, diz entidade

Reprodução: Freepik Brasil tem mais de 500 crianças e adolescentes superinteligentes

O Brasil tem 534 crianças e adolescentes superinteligentes , segundo dados da Associação Mensa Brasil, responsável por reunir pessoas com altas capacidades intelectuais no país. A entidade ainda é representante oficial da Mensa Internacional, organização de maior relevância do alto Quociente de Inteligência ( QI ) do mundo.

Segundo o levantamento, são mais de 2,6 mil pessoas superinteligentes no Brasil, entre todas as idades.

Veja em quais estados estão as crianças e adolescentes superinteligentes:

São Paulo: 199

Rio de Janeiro: 64

Minas Gerais: 59

Paraná: 45

Distrito Federal: 28

Santa Catarina: 27

Rio Grande do Sul: 18

Espírito Santo: 15

Bahia: 11

Goiás: 11

Rio Grande do Norte: 10

Maranhão: 7

Mato Grosso: 7

Paraíba: 6

Ceará: 5

Pará: 5

Pernambuco: 5

Amazonas: 4

Rondônia: 2

Sergipe: 2

Alagoas: 1

Amapá: 1

Roraima: 1

Tocantins: 1

Segundo o presidente da Mensa Brasil, Rodrigo Sauaia, o Brasil é uma potência intelectual adormecida e subaproveitada.

“Temos uma das maiores populações do planeta. Cerca de 2% dos habitantes do Brasil podem apresentar sinais de altas habilidades, com um QI muito acima da média. Porém, ainda não há um mapeamento abrangente destes indivíduos”, afirmou Sauaia. De acordo com a Mensa, as crianças superinteligentes mais novas têm 3 anos de idade. “Para contribuir na ampliação desse mapeamento, a Associação Mensa Brasil está comprometida em aumentar o conhecimento da sociedade sobre a superinteligência”, disse o presidente da organização.

Fonte: Nacional