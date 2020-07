Brasil tem 26 mil novos casos de Covid-19 em 24 horas; óbitos são 64 mil

Luis Macedo/Câmara dos Deputados Parlamentar estava em casa quando sofreu um infarto.

O deputado federal Assis Carvalho (PT-PI) morreu na no último sábado (4) depois de sofrer um infarto na cidade de Oeiras, no Piauí . Segundo informações da assessoria do deputado, ele estava em casa quando começou a passar mal.

Assis foi atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) que fica na cidade. Ele não chegou nem a ser transferido para Teresina, capital do estado.

O parlamentar foi eleito deputado estadual em 2006, foi secretário de saúde do governo Wellington Dias e, em 2010, foi eleito deputado federal, sendo reeleito nos pleitos seguintes.

Após a morte do deputado, o governo do Piauí decretou luto de três dias no Estado.

Confira nota emitida pelo governo:

“O Governo do Estado do Piauí manifesta profundo pesar pelo falecimento do deputado federal Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, ocorrido na tarde deste domingo (5).

Assis Carvalho foi também deputado estadual, presidente da Agespisa, diretor geral do Detran e secretário de Estado da Saúde. Atuante no movimento sindicalista, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores e era uma das principais lideranças da legenda no Piauí e atual presidente do diretório estadual.

Neste momento de dor, em nome dos piauienses, o governador Wellington Dias se solidariza com os familiares e amigos de Assis Carvalho e decreta luto oficial de três dias.”