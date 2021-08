Brasil tem 1,4 mil tentativas de ataques hacker por minuto; conheça os vilões

Unsplash/Mika Baumeister Cibercrime se aproveita da pirataria no Brasil

A cada minuto, 1.395 tentativas de ataques cibernéticos acontecem no Brasil. A taxa é a uma média das 481 milhões de tentativas de infecção registradas pela empresa de cibersegurança Kaspersky nos oito primeiros meses deste ano. Os dados estão no Panorama de Ameaças 2021 da companhia, levantamento divulgado nesta terça-feira (31).

Em relação aos oito primeiros meses de 2020, aumentaram em 23% as tentativas de ataques hacker no Brasil. O relatório leva em conta os 20 malwares mais populares no cenário nacional.

Apesar do Brasil ser líder em quantidade de tentativas de infecção por malwares na América Latina, o crescimento das fraudes foi maior em outros mercados. No mesmo período, a tendência de crescimento foi liderada por Equador (75%), Peru (71%), Panamá (60%), Guatemala (43%) e Venezuela (29%).

As principais ameaças

Em evento realizado nesta terça-feira, Dmitry Bestuzhev, diretor da Equipe de Pesquisa e Análise da Kaspersky na América Latina, afirmou que a pirataria, bastante presente na América Latina, ajuda o cibercrime a crescer na região.

Você viu?

“Quando analisamos os bloqueios realizados por nossas tecnologias, identificamos famílias de malware que nos permitem dizer que os internautas latino-americanos procuram as ameaças, pois são disseminadas por meio da pirataria de programas”, afirma.

Em sites de pirataria, mas não somente neles, é muito comum que vírus estejam disfarçados de outros arquivos. É o que se chama de trojan ou cavalo de troia, nome dado a um malware que finge ser o que não é.

Os vírus se disfarçam dos mais diversos documentos, desde PDFs até vídeos. Com esses trojans, os cibercriminosos conseguem roubar dados das vítimas, inclusive bancários, sem precisar efetivamente infectar o dispositivo. “O interessante destes ataques web é que não há infecção no computador da vítima. O código malicioso está presente na loja online ou banco, e ele efetuará o roubo enquanto o visitante digita suas informações”, alerta.

Para evitar infecções por malwares, é importante estar atento aos cliques que você faz online, sempre prezando por sites e aplicativos de confiança, e manter um bom antivírus instalado e atualizado em todos os dispositivos, incluindo os celulares.