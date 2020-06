Brasil tem 1.382 mortes e 12.581 novos casos em 24 horas

reprodução País divulga mais de mil mortes por Covid-19 em 24 horas mais uma vez

O Ministério da Saúde divulgou neste domingo que 12.581 novos casos e 1.382 óbitos por Covid-19 foram registrados nas últimas 24 horas no Brasil.

Com esses números, o País registra 685.427 pessoas diagnosticadas e 37.312 mortes. O Ministério da Saúde voltou a divulgar dados consolidados da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2).

A pasta ainda divulgou o lançamento de uma nova plataforma para divulgar os números com divisões Brasil, regiões nacionais, estados, capitais/regiões metropolitanas — com gráficos de evolução diária dos novos registros.

Em uma nota enviada à imprensa, a pasta diz que fará alterações na divulgação entre elas o uso da data de ocorrência e não mais a do registro, para informar o número de óbitos.

Segundo o comunicado, essa atuação vai permitir “um panorama mais realista do que ocorre em nível nacional e favorecerá a predição, criando condições para a adoção de medidas mais adequadas para o enfrentamento da covid-19, nos âmbitos regional e nacional”.

O texto ainda informa que o Ministério da Saúde fará uma divulgação semanal do dados. “O Ministério da Saúde disponibilizará as terças-feiras um boletim baseado na semana epidemiológica. Por convenção internacional as semanas epidemiológicas são contadas de domingo a sábado e servem como padrão para comparação de dados e acompanhamento da evolução da dinâmica de transmissão da doença”, diz a nota do ministério.