Brasil sofre humilhante goleada para a Argentina

Em noite para ser esquecida, a Seleção Brasileira foi atropelada pela Argentina no Monumental de Núñez, perdendo por 4 a 1 em partida válida pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O clima tenso dentro e fora de campo culminou em uma atuação apática do Brasil, que agora vê a vaga para a Copa do Mundo de 2026 ameaçada.

Jogando em casa e sem Lionel Messi, a Argentina não se intimidou e dominou o Brasil desde o apito inicial. Julián Álvarez e Enzo Fernández abriram o placar antes dos 15 minutos, mostrando a superioridade dos donos da casa. Matheus Cunha descontou para o Brasil, mas Mac Allister e Simeone garantiram a goleada da Albiceleste.

Torcida provoca e Brasil cai na tabela

A torcida argentina provocou com gritos de “olé” logo no início da partida, demonstrando a confiança no time. Com a vitória, a Argentina chega aos 31 pontos e amplia a vantagem na liderança das Eliminatórias. O Brasil, por outro lado, cai para a quinta colocação, com 21 pontos, e vê a vaga para o Mundial mais distante.

Próximos desafios

As Eliminatórias serão retomadas em junho, com o Brasil enfrentando o Equador fora de casa e o Chile em casa. A Argentina terá pela frente o lanterna Chile e a Colômbia.

O Jogo

A Argentina abriu o placar logo aos três minutos, com Julián Álvarez aproveitando lançamento de De Paul. Aos 12, Enzo Fernández ampliou, após cruzamento de Molina. O Brasil descontou com Matheus Cunha, que roubou a bola na entrada da área e chutou no canto. No entanto, a Argentina respondeu com Mac Allister, que se antecipou a Bento e marcou o terceiro.

No segundo tempo, o Brasil voltou desligado e sofreu o quarto gol, marcado por Simeone após cruzamento de Tagliafico. Raphinha ainda acertou o travessão em uma cobrança de falta, mas não foi suficiente para mudar o rumo da partida.

Declaração polêmica de Raphinha

A derrota ganha contornos ainda mais negativos devido à declaração polêmica de Raphinha, que antes da partida afirmou que daria “porrada neles”. O atacante passou em branco no clássico e viu sua equipe ser humilhada em campo.

FICHA TÉCNICA

ARGENTINA 4 X 1 BRASIL

Local: Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG)

Data: 25/03/2025

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Richard Ortiz (COL)

VAR: John Perdomo (COL)

Cartões amarelos: Murillo, Raphinha, André, Léo Ortiz e Endrick (Brasil); Tagliafico, Almada, Otamendi e De Paul (Argentina)

GOLS: Julián Álvarez, aos 3′ do 1ºT (Argentina); Enzo Fernández, aos 12′ do 1ºT (Argentina); Matheus Cunha, aos 26′ do 1ºT (Brasil); Mac Allister, aos 36′ do 1ºT (Argentina); Simeone, aos 25′ do 2ºT (Argentina)

ARGENTINA: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico (Medina); Paredes (Palacios), Enzo Fernández, De Paul e Mac Allister (Nico Paz); Thiago Almada (Simeone) e Julián Álvarez (Ángel Correa). Técnico: Lionel Scaloni

BRASIL: Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo (Léo Ortiz) e Guilherme Arana; André (Éderson), Joelinton (João Gomes) e Raphinha; Rodrygo (Endrick), Vinicius Júnior e Matheus Cunha (Savinho). Técnico: Dorival Júnior

Fonte: Esportes