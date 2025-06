Brasil se declara livre de gripe aviária em granjas comerciais

O Brasil comunicou oficialmente à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), nesta quarta-feira (18.06), o encerramento do vazio sanitário e a autodeclaração de país livre da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) em granjas comerciais. A medida marca o fim do processo de contenção do único foco da doença registrado em produção industrial no país.

O vazio sanitário teve início no dia 22 de maio, após a desinfecção da unidade afetada, localizada no município de Montenegro (RS), onde foi identificado, em 16 de maio, o primeiro caso em estabelecimento comercial. Desde então, não houve o surgimento de novos focos, permitindo o cumprimento dos protocolos sanitários exigidos internacionalmente.

Com a conclusão de todas as etapas estabelecidas pelos padrões da OMSA, o país recupera o status sanitário anterior à ocorrência, reforçando a confiabilidade de seu sistema de vigilância e controle de doenças. A notificação foi conduzida de forma técnica pela Secretaria de Defesa Agropecuária, com base em critérios que asseguram a rastreabilidade e a transparência das ações adotadas.

Em paralelo à comunicação à OMSA, o governo também iniciou o processo de notificação individual aos países que adotaram restrições temporárias às exportações brasileiras de produtos avícolas. A expectativa é de que, com o restabelecimento da confiança sanitária, os embargos sejam gradualmente suspensos e as exportações normalizadas.

A condução rápida e eficaz da resposta sanitária é apontada como fator determinante para o controle da situação. A atuação coordenada entre autoridades federais, estaduais e setor produtivo permitiu conter a disseminação da doença e proteger os principais polos de produção do país.

“Não se comemora uma crise, mas é preciso reconhecer a robustez do nosso sistema sanitário, que respondeu com total transparência e eficiência. Seguimos todos os protocolos, contivemos o foco e agora avançamos com responsabilidade para uma retomada gradativa do comércio exterior, mostrando a força do serviço sanitário brasileiro”, afirmou o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

A autodeclaração representa um passo importante na manutenção da posição do Brasil como um dos principais exportadores mundiais de proteína avícola, além de reafirmar o compromisso com a segurança sanitária e a transparência nas relações comerciais internacionais.

Fonte: Pensar Agro