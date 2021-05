Brasil registra 73,3 mil casos e 2,8 mil mortes por covid em 24 horas

O Brasil chegou a 414.399 mortos por covid-19. Nas últimas 24 horas, foram 2.811 óbitos e 73.295 novos casos. No total, 14.930.183 casos foram confirmados no país. Ainda existem 3.679 mortes em investigação por equipes de saúde, segundo dados relativos a ontem, porque há casos em que o diagnóstico sobre a causa só sai após o óbito do paciente. Já o número de pessoas recuperadas totalizou 13.529.572, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (5) pelo Ministério da Saúde.

O ranking de estados com mais mortes pela covid-19 é liderado por São Paulo (98.710), Rio de Janeiro (45.581) e Minas Gerais (34.837). Já as unidades da Federação com menos óbitos são Roraima (1.529), Acre (1.563) e Amapá (1.570).

Em relação aos casos confirmados, São Paulo também lidera, com 2,9 milhões de casos. Minas Gerais, com 1,3 milhão, e Rio Grande do Sul, com 992,4 mil casos, aparecem na sequência. O estado com menos casos de covid-19 é o Acre, com 78,6 mil, seguido por Roraima (97,2 mil) e Amapá (106,9 mil).

Vacinação

Até o início da noite de hoje, haviam sido distribuídas 71,3 milhões de doses de vacinas. Deste total, foram aplicadas 45,4 milhões de doses, sendo 30,7 milhões da 1ª dose e 14,6 milhões da 2ª dose. Nesta quarta-feira foram aplicadas 220 mil doses. Os dados são do Ministério da Saúde.