Brasil registra 181 mil óbitos e 6,88 milhões de casos de covid-19

Desde o início da pandemia, 181.123 mil pessoas morreram no Brasil em decorrência do novo coronavírus, de acordo com balanço do Ministério da Saúde atualizado na noite deste sábado (12), em Brasília.

Nas últimas 24 horas, 686 novas mortes foram adicionadas à estatística oficial. O ministério ainda investiga se a morte de outras 2.296 pessoas também foi por covid-19.

Já o número de pessoas infectadas acumulado subiu para 6.880.127. Entre ontem (11) e hoje (12), foram registrados por secretarias de saúde dos estados 43.900 novos diagnósticos positivos de covid-19.

Ainda conforme a atualização do ministério, há 729.298 pacientes em acompanhamento. Outras 5.969.706 pessoas se recuperaram da doença.

Estados

A lista dos estados com mais mortes pela covid-19 é encabeçada por São Paulo (43.971), Rio de Janeiro (23.718), Minas Gerais (10.645), Ceará (9.774) e Pernambuco (9.271).

As unidades da federação com menos óbitos pela doença são Acre (749), Roraima (755), Amapá (849), Tocantins (1.198) e Rondônia (1.638).