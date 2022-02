Brasil: quem é a médica que decepou pênis do ex-noivo e é acusada de torturar atual marido

Investigada por torturar o marido no interior de São Paulo, a médica Myriam Priscila de Rezende Castro possui um longo histórico de violência contra companheiros e outras mulheres. As reportagem é de Poliana Casemiro, do G1.

Myriam voltou a ser notícia essa semana, quando foi acusada de agredir e torturar o próprio companheiro na cidade de Tremembé. A Polícia Civil foi à casa do casal após a própria médica divulgar vídeos nas redes sociais em que aparece batendo e humilhando o rapaz, que parece estar sob efeito de remédios.

O marido, que não teve a identidade revelada, confirmou aos agentes que era frequentemente agredido pela esposa, assim como os filhos dela, e revelou que não encerrava o relacionamento por dependência financeira.

Ataque ao ex-noivo

Essa, porém, não foi a primeira vez que a médica foi destaque na imprensa por sua violência. Em 2002, ela contratou três pessoas para decepar o pênis do ex-noivo em Minas Gerais, após ser abandonada pelo rapaz dias antes do casamento.

Na época com 21 anos, Myriam não se contentou com o ataque e ainda colocou fogo no carro e na casa da vítima.