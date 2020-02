Brasil poderá exportar pescado para o Marrocos

Nesta quinta-feira (6), o Marrocos reconheceu o Certificado Zoossanitário Internacional (CZI) apresentado pelo Brasil para a exportação de pescado para aquele país.

“Temos uma ótima notícia no setor da pesca: o Brasil recebeu a notícia do Marrocos da abertura do seu mercado para exportação de peixe brasileiro”, disse hoje a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.

Segundo o secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério, Jorge Seif Júnior, no ano passado, o Marrocos importou o equivalente a US$ 240 milhões em pescados de todo o mundo. “O Brasil poderá fazer parte desse mercado”, afirmou o secretário.

Seif destacou que o Ministério da Agricultura trabalha para buscar novos mercados, já que a produção brasileira de pescados está crescendo. O Marrocos tem interesse especialmente em bonito listrado, lula e camarão.

????| Eu e o secretário de Aquicultura e Pesca do @Min_Agricultura, @jorgeseif, temos uma ótima notícia: Marrocos abre mercado para os nossos pescados. #agro pic.twitter.com/3YzEMiKHv4 — Tereza Cristina (@TerezaCrisMS) February 6, 2020

