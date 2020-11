Brasil pode fechar ano perdendo menos empregos que em 2015 e 2016

Raphael Magalhães Air France/KLM se preparam para distribuir vacinas mundialmente

Ao longo dos últimos meses de pandemia, ansiosamente temos esperado pelo desenvolvimento de uma vacina que imunize a população mundial. Entretanto, a logística envolvida no transporte desse produto tem se mostrado como um grande desafio a ser transposto a partir de agora.

Nesse sentido, as grandes companhias aéreas de diversos países já tem se preparado para realizar com segurança esse transporte. Devido às suas especificidades, as vacinas tem uma faixa ideal de temperatura para realizar esse deslocamento, que deve ser rigorosamente respeitada.

Esteja informado: clique aqui e leia mais notícias de aviação!

Dessa forma, o grupo Air France/KLM foi o primeiro entre as companhias aéreas a receber a certificação CEIV, específica para o transporte de vacinas. Em Amsterdã (AMS), o grupo conta com uma instalação de armazenamento com controle climático de 1.118 m3, além de uma sala fria adicional de 2.061 m3 que está sendo construída. Da mesma maneira, em Paris (CDG) o PharmaHub construído pela empresa servirá de apoio no transporte das vacinas.

“Estabelecemos parcerias com muitas das partes na cadeia logística, incluindo despachantes, empresas de transporte, fornecedores de contêineres, institutos e autoridades relacionados à saúde e etc. Acreditamos que uma forte cooperação entre os parceiros será essencial para executar com sucesso este desafio logístico.”, ressaltou Adriaan den Heijer, vice-presidente executivo da Air France-KLM Cargo.

O post Air France/KLM se preparam para distribuir vacinas mundialmente apareceu primeiro em Contato Radar – Notícias de aviação .