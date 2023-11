Brasil já resgatou 1.445 pessoas e 53 pets desde o início da guerra

GOV BR/FAB – 12.10.2023 Voo da FAB resgata brasileiros da região do conflito entre Israel e Hamas

O governo do Brasil já repatriou 1.445 pessoas e 53 animais de estimação desde o início da guerra entre Israel e Hamas. Na manhã desta quinta-feira, mais 32 passageiros chegaram ao Brasil de um voo que partiu de Aman, na Cisjordânia. Destes, 30 nasceram no Brasil, um na Palestina e outra na Jordânia. Ambos são casados com brasileiros.

Um avião, do mesmo modelo VC2, continua no Egito esperando os repatriados de Gaza, que dependem de liberação para passar pelo portão de Rafah, na fronteira com Israel. Essa é a mesma aeronave que, na segunda-feira (30), levou quase duas toneladas de alimentos doados pelo governo federal.

Voos já realizados e o quantidade de passageiros resgatados em cada um deles:

KC-30 (Airbus A330 200): 211 passageiros

KC-30 (Airbus A330 200): 214 passageiros + 4 pets

KC-390 Millennium (Embraer): 69 passageiros

KC-30 (Airbus A330 200): 207 passageiros + 4 pets

KC-30 (Airbus A330 200): 215 passageiros + 16 pets

KC-30 (Airbus A330 200): 219 passageiros + 11 pets

KC-390 Millennium (Embraer): 69 passageiros + 9 pets

KC-30 (Airbus A330 200): 209 passageiros + 9 pets

VC-2 (Embraer 190): 32 passageiros

A operação de resgate, que ganhou o nome de “Voltando em Paz”, é coordenada pelos ministérios da Defesa e das Relações Exteriores, além da FAB.

Brasileiros em Gaza

Há ainda brasileiros na Faixa de Gaza aguardando autorização do governo israelense para deixar o enclave nesta quinta-feir a (2). Este é o segundo dia que a passagem é aberta desde o início do conflito, em 7 de outubro, quando o Hamas atacou o território de Israel.

Ao todo, 34 pessoas aguardam a liberação para cruzar a fronteira com o Egito, onde um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) aguarda 24 brasileiros para repatriação e 10 palestinos que darão início à imigração no Brasil.

A maioria dos autorizados a cruzar a passagem de Rafah nesta quinta são cidadão dos Estados Unidos. Eles representam 400 dos 576 nomes na listagem de hoje.

Segundo o embaixador do Brasil no Egito, Paulino de Carvalho Neto, a expectativa do governo é conseguir repatriar os brasileiros que estão na Faixa de Gaza até esta sexta-feira (3).





Em nota publicada na quarta-feira (1º), o Itamaraty disse confiar que “em breve” os brasileiros na Faixa de Gaza “serão contemplados com autorização para passagem por Rafah”. Em declara

Segundo o Itamaraty, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores) “têm realizado gestões em favor da saída dos brasileiros junto a diversas altas autoridades de Egito, Israel, Qatar, Autoridade Palestina e de outros países da região”. O ministério afirma que as negociações “continuarão a ser feitas até que se concretize a saída dos brasileiros retidos em Gaza”.

Fonte: Nacional