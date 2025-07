Brasil goleia Uruguai por 5 a 1 e garante vaga na final da Copa América Feminina

A Seleção Brasileira Feminina está, mais uma vez, na final da Copa América. Na noite desta terça-feira (29), as comandadas da técnica Arthur Elias não deram chances ao Uruguai, aplicando uma goleada por 5 a 1 em partida válida pelas semifinais, disputada no Estádio Rodrigo Paz Delgado. Com a convincente vitória, o Brasil carimbou seu passaporte para a decisão do torneio.

Os gols que garantiram a vaga brasileira foram marcados por Amanda Gutierres, que balançou as redes duas vezes, Giovana Garbelini, a lendária Marta e Dudinha. O Uruguai descontou com um gol contra da zagueira Isa Haas.

Com este resultado, a Canarinho mantém uma campanha impecável na competição: quatro vitórias e um empate em cinco jogos, ostentando um ataque poderoso com 16 gols marcados e uma defesa sólida que sofreu apenas dois. O Brasil segue firme em busca do seu nono título da Copa América Feminina, reafirmando sua hegemonia no continente.

Domínio brasileiro desde o início

A Seleção Brasileira não demorou a abrir o placar, demonstrando sua superioridade desde os primeiros minutos. Aos dez minutos do primeiro tempo, Marta fez uma jogada individual brilhante e cruzou na medida para Amanda Gutierres, que cabeceou com precisão para fazer 1 a 0. Apenas dois minutos depois, em um contra-ataque rápido, Amanda cruzou rasteiro e, após um bate-rebate na área, Giovana Garbelini empurrou para o fundo da rede, ampliando a vantagem para 2 a 0.

O Uruguai esboçou uma reação aos 15 minutos, quando Carballo cobrou uma falta na área e Aquino desviou de cabeça no travessão, assustando a goleira brasileira. No entanto, o Brasil retomou o controle e marcou o terceiro gol aos 24 minutos, em cobrança de pênalti convertida por Marta, após Daiana Farías derrubar Isa Haas na área. A Seleção Brasileira administrou a confortável vantagem de 3 a 0 até o intervalo.

Segundo tempo

Na volta para a segunda etapa, o Uruguai conseguiu diminuir a diferença logo aos cinco minutos, em um lance infeliz para o Brasil: após cruzamento de Lacoste, Isa Haas desviou contra o próprio gol. Apesar do gol e de uma breve melhora uruguaia, o Brasil não se abalou e voltou a marcar aos 19 minutos. Em nova falta sofrida por Marta, Amanda Gutierres cobrou com maestria, fazendo seu segundo gol na partida e o quarto do Brasil.

Com o placar em 4 a 1, o ritmo do jogo diminuiu, mas o Brasil ainda encontrou tempo para mais um gol. Aos 42 minutos, Duda Sampaio deu um passe preciso para Dudinha, que bateu cruzado e fechou a goleada em 5 a 1.

Reedição da Final de 2022

O adversário do Brasil na grande final já está definido: a Colômbia. Em uma reedição da decisão de 2022, quando o Brasil se sagrou campeão, as duas seleções se enfrentarão novamente neste sábado (3), às 18h (de Brasília), no mesmo Estádio Rodrigo Paz Delgado. As equipes já se encontraram na fase de grupos desta edição, em um jogo que terminou em empate sem gols. A expectativa é de uma final emocionante e de alto nível técnico.

Fonte: Esportes