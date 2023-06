Brasil goleia Tunísia e se classifica para as quartas no Mundial Sub-20

Os gols da partida foram marcados por Marcos Leonardo, Matheus Martins e Andrey, duas vezes. Com a goleada em cima da Tunísia pelas oitavas de final do Mundial Sub-20, o Brasil carimbou a vaga para a próxima fase e vai enfrentar Israel. O jogo está marcado para o sábado, às 14h30, em San Juan.

Dono do melhor ataque da competição, o Brasil não demorou a controlar o jogo e mostrar todo o seu poderio ofensivo. Artilheiro do time, Marcos Leonardo fez 1 a 0 logo aos 11 minutos, de pênalti. Foi o quarto gol do centroavante em quatro jogos no Mundial.

Com um a menos, o time brasileiro teve de diminuir o ritmo e não conseguiu finalizar com a mesma precisão dos 45 minutos iniciais. A Tunísia passou a ter mais posse de bola, mas o Brasil seguiu se defendendo com qualidade.

No fim da partida, os gols voltaram a aparecer. Aos 46 do segundo tempo, Matheus Martins recebeu passe de Marlon Gomes e fez 3 a 1. Aos 55, Andrey invadiu a área para marcar o segundo gol dele na partida e o quarto do Brasil. Por fim, o gol da Tunísia, aos 58 minutos, com Mahmoud Ghorbel, gol que não evitou a goleada canarinha por 4 a 1.