Brasil goleia Bolívia com hat-trick de Kerolin na Copa América Feminina

A Seleção Brasileira mostrou autoridade de octacampeã continental e goleou a Bolívia por 6 a 0 em seu segundo compromisso na Copa América. O resultado manteve a escrita de 100% de vitórias contra as bolivianas pela competição e garantiu ao time de Arthur Elias não só a liderança do Grupo B, mas a melhor campanha do torneio até agora. Na próxima rodada a Seleção folga, é só volta a campo na terça-feira (22), para enfrentar o Paraguai.

O retrospecto favorável do Brasil contra a Bolívia pode não entrar em campo, mas a superioridade da Seleção Brasileira se confirmou mais uma vez. Mesmo com um time quase todo modificado em relação ao da estreia – apenas Fê Palermo e Gabi Portilho iniciaram a partida – as brasileiras não tiveram dificuldade em impor um ritmo de treino, e começaram a construir o placar ainda nos primeiros minutos.

Força coletiva: mesmo com time alternativo, Brasil ditou o ritmo do jogo

O primeiro gol saiu aos 12, e de uma jogada ensaiada. Fátima Dutra bateu o escanteio para Dudinha, posicionada na entrada da área. A atacante arriscou de lá uma finalização, interceptada por Luany, que dominou e bateu alto para marcar um bonito gol.

Aos 30, Fátima arriscou da entrada da área e a goleira Erika Sanchez rebateu nos pés de Luany, que só não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol. Seis minutos depois, Luany, que viria a ser eleita a melhor jogadora da partida, foi derrubada por Salvatierra dentro da área. Pênalti convertido com categoria por Kerolin.

Vira três, acaba seis. O apetite das brasileiras por gols não mudou no segundo tempo. E o passeio seguiria desde cedo, não fosse um erro de arbitragem: aos 18, Ary Borges marcou, mas teve o gol anulado por um impedimento mal assinalado.

O quarto gol brasileiro veio aos 31, com Kerolin, e de capitã para capitã: embora já em campo, Marta deixou a braçadeira com a camisa 7, e estendeu a gentileza à colega ao encontrá-la livre na área. A finalização desviou em Serrudo e entrou no gol.

De capitã para capitã: Marta deu assistência para dois dos três gols de Kerolin, que levou a bola do jogo para casa

Marta ainda daria outra assistência para Kerolin quatro minutos depois, quando a atacante chutou de fora da área para marcar seu terceiro no jogo e o quinto do Brasil. Aos 49, quando a Bolívia já estava com dez em campo após a expulsão de Rivero, Amanda Gutierrez deu o golpe final e fechou a goleada em 6 a 0. O Brasil segue firme rumo ao novo título da Copa América.

