Brasil fica em 4º em ranking global de crescimento do PIB no 1º tri

Sophia Bernardes PIB do Brasil cresce 1,9% no 1º trimestre

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil ficou em quarto lugar no ranking da Austing Rating, consultoria que reúne o avanço da atividade econômica em vários países. O PIB registrou alta de 1,9% no primeiro trimestre do ano, atrás apenas de Hong Kong (5,3%), Polônia (3,8%) e China (2,2%), respectivamente.

O PIB brasileiro veio acima do esperado, puxado por forte avanço do setor agrícola, que cresceu 21,6% na comparação com o fechamento de 2022.

A Austing Rating esperava alta de 1,6% no PIB brasileiro.

O país sul-americano mais bem colocado, depois do Brasil, é a Colômbia, em 7º lugar, que viu sua atividade econômica melhorar em 1,4%. Depois vem o Chile, na 16ª posição, que teve crescimento de 0,8% no primeiro trimestre.

O crescimento chinês deve-se ao fim das restrições da pandemia de Covid-19 e o esforço do país para recuperar setores da economia nacional, após desaceleração no ano passado.

Nos EUA, a economia cresceu a uma taxa anualizada de 1,3%, com desaceleração na comparação com o final de 2022 e abaixo das estimativas de mercado.

A Zona do Euro apresentou crescimento de apenas 0,1%.

Fonte: Economia