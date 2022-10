Brasil está no Pote 2 do sorteio da Copa do Mundo Feminina FIFA 2023

Está chegando a hora de conhecer os grupos da Copa do Mundo Feminina FIFA Austrália e Nova Zelândia 2023. Nesta quinta-feira (13.10), a FIFA divulgou os potes do sorteio, cuja a cerimônia será realizada no dia 22 de outubro, em Auckland, na Nova Zelândia. Representando a CBF, estarão presentes a Coordenadora Geral de Seleções Femininas, Ana Lorena Marche, e a técnica da Seleção Brasileira, Pia Sundhage.

Esta será a primeira edição da Copa do Mundo Feminina que contará com 32 seleções classificadas. Com isso, as equipes serão distribuídas em oito grupos com quatro equipes. A posição nos potes é definida pela classificação dos países no ranking mundial da FIFA. Em 9º lugar, o Brasil está no pote 2 com Canadá, Holanda, Japão, Noruega, Itália, China e Coreia do Sul.

O pote 1 conta com as anfitriãs Nova Zelândia e Austrália, e os líderes do ranking, Estados Unidos, Suécia, Alemanha, Inglaterra, França e Espanha. Já no 3 estão Dinamarca, Suíça, Irlanda do Norte, Colômbia, Argentina, Vietnã, Costa Rica e Jamaica. Por fim, o 4, conta com Nigéria, Filipinas, África do Sul, Marrocos, Zâmbia, e três vagas que serão definidas no Torneio Classificatório para a Copa do Mundo, a ser disputado em fevereiro de 2023.

Ao todo, dez seleções brigarão pelas últimas três vagas na Copa do Mundo. Estão classificadas para a disputa do Torneio Classificatório os seguintes países: Chile, Paraguai, Taipé Chinesa, Tailândia, Camarões, Senegal, Haiti, Panamá, Papua-Nova Guiné e Portugal.

Em 2023, apenas sete seleções irão ampliar a marca de presença em todas as nove edições da Copa do Mundo, entre elas, está o Brasil. Soma-se a essa marca os Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Noruega, Nigéria e Japão.

Confira os potes do sorteio da Copa do Mundo Feminina Austrália e Nova Zelândia 2023:

Pote 1 – Nova Zelândia e Austrália, Estados Unidos, Suécia, Alemanha, Inglaterra, França e Espanha

Pote 2 – Canadá, Holanda, Brasil, Japão, Noruega, Itália, China e Coreia do Sul

Pote 3 – Dinamarca, Suíça, Irlanda do Norte, Colômbia, Argentina, Vietnã, Costa Rica e Jamaica

Pote 4 – Nigéria, Filipinas, África do Sul, Marrocos, Zâmbia, Grupo A Torneio Classificatório, Grupo B Torneio Classificatório, Grupo C Torneio Classificatório.

