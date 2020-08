Brasil está comprometido com equilíbrio financeiro, diz ministro

A Apple é, de longe, a empresa mais valiosa do mundo. Ao menos, sob o ponto de vista financeiro.

Isso significa que o seu valor de mercado é superior ao Produto Interno Bruto ( PIB ) de vários países, incluindo o Brasil .

Para que isso fosse possível, as ações da companhia sofreram uma valorização intensa no ano de 2020.

Aliás, a valorização foi tão grande que, para muitos, o valor da ação da Apple e de outras empresas está exagerado.

De todo modo, a empresa conseguiu se consolidar como a líder no segmento de tecnologia em todo o mundo.

Comparando com outros ativos, valor de mercado da Apple é equivalente a nove vezes o valor de mercado do Bitcoin.

Apple alcança o valor de mercado de 2 trilhões de dólares

No gráfico, é possível analisar o comportamento do preço das ações da Apple ( AAPL ) na Nasdaq .

Nota-se que as ações estão valendo US$ 466, cerca de R$ 2.628. A valorização das ações, apenas no ano de 2020, é de 55%.

Ao se considerar que esse é um ano atípico, de pandemia e redução das atividades econômicas, o resultado obtido pela Apple no mercado de ações é surpreendente.

O patamar alto em que as ações da Apple estão posicionadas coloca a empresa como a mais valiosa da atualidade. Em outras palavras, o valor de mercado da Apple é de aproximadamente US$ 2 trilhões – equivalente a R$ 11,29 trilhões.

Para efeito de comparação, o PIB brasileiro em 2019 foi de R$ 7,3 trilhões.

Valor total do Bitcoin é muito inferior ao da Apple

Por meio do Twitter, a investidora Meltem Demirors comentou:

Apenas uma lembrança rápida: As ações não estão valendo mais. O dólar é que está valendo menos. Continuem.

A valorização da Apple é uma boa notícia para os investidores da empresa. No entanto, grande parte do mercado desconfia do atual rali das bolsas estadunidenses.

Em plena crise, os índices das principais bolsas de valores dos Estados Unidos , como o NDX e o S&P 500 , estão batendo recordes históricos.

Isso é, em parte, um reflexo da desvalorização do dólar. Após a injeção de dinheiro feita pelo Banco Central dos EUA na economia do país, o preço da moeda declinou.

De toda maneira, o valor de mercado de US$ 2 trilhões da Apple bate, de longe, o Bitcoin .

Atualmente, o valor total do Bicoin gira em torno de R$ 1,23 trilhão, de acordo com o CoinMarketCap .

Logo, a Apple equivale a 9,17 vezes o mercado total de Bitcoin .