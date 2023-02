Brasil enfrenta Paraguai em busca de vaga no Mundial Sub-20

A partida contra o Paraguai pode garantir a classificação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Sub-20. Líder do grupo no hexagonal final do Sul-Americano Sub-20 com seis pontos, a equipe canarinho precisa de uma vitória para selar a sua participação no torneio que será disputado na Indonésia. O duelo contra os paraguaios está marcado para as 19h30 (horário de Brasília), no estádio El Campin, em Bogotá.

Será o sétimo jogo do Brasil no torneio. Na primeira fase, foram três vitórias e um empate, pontuação que garantiu a liderança do grupo A. No hexagonal, são dois triunfos em dois jogos. Se vencer os paraguaios, o time chega a nove pontos e confirmará a vaga no Mundial.

Em caso de empate, o Brasil só confirma a classificação para o Mundial se a Venezuela for derrotada para o Uruguai e o Equador não vencer a Colômbia. Com um ponto conquistado em dois jogos, o Paraguai é o quarto colocado.

Seleção Sub-20: Brasil x Venezuela – Sul-Americano Sub-20 2023 – 03/02/2023 | Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A classificação para o Mundial na Indonésia é o primeiro objetivo da Seleção Brasileira. Fora dos últimos dois torneios, a última participação do Brasil foi em 2015, quando foi vice-campeão, time que Malcom e Gabriel Jesus e foi derrotado na final para a Sérvia.

Seleção Brasileira Sub-20 venceu a Argentina pelo Sul-Americano. Arthur | Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Titular nos primeiros jogos da Seleção Brasileira, o lateral direito Arthur diz que há uma ansiedade pela classificação para o Mundial, mas garante que a equipe tem administrado bem a situação.

“O pessoal do nosso staff tem ajudado bastante a gente. Essa questão da ansiedade, creio que a gente está conseguindo controlar bem. Uma vitória pode colocar a gente no mundial, mas vamos manter o pé no chão. Pelo campeonato que estamos fazendo, a expectativa é alta. Temos de fazer um bom jogo e, consequentemente, sair com a vitória e garantir a classificação”, disse o lateral.

Fonte: Agência Esporte