Brasil encerra Copa do Mundo de Halterofilismo com 8 medalhas

Terminou nesta sexta (7) a etapa de Abuja (Nigéria) da Copa do Mundo de Halterofilismo paralímpico. E o Brasil chegou ao final do evento com o total de oito medalhas, as duas últimas douradas, graças a conquistas do baiano Evânio da Silva e do mineiro Mateus de Assis.

Com as duas conquistas desta sexta a delegação brasileira terminou o quadro de medalhas na terceira posição, com três ouros, três pratas e dois bronzes.

Na categoria até 88kg Evânio da Silva garantiu o ouro ao levantar 196kg. Já Mateus de Assis venceu na categoria até 107kg com a marca de 211kg.